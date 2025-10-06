Dos adolescentes mueren al practicar el 'subway surfing', el reto viral de las redes sociales en trenes

Conmoción en Nueva York. Dos adolescentes, una de ellas de 13 años, han sido halladas muertas en el techo de un convoy de metro en Brooklyn. Fuentes policiales aseguran, según señalan varios medios locales, que los hechos se investigan como un intento fallido de 'subway surfing', un reto viral de las redes sociales.

La policía localizó a las dos jóvenes inconscientes en la parada de Marcy Avenue en Brooklyn poco después de las 3:00 horas de la mañana del sábado. Según testigos, las víctimas formaban parte de un grupo de unos quince adolescentes que poco antes había estado corriendo dentro de los vagones antes de que dos de ellas accedieran al exterior del tren.

Hay testigos que afirman que las víctimas formaban parte de un grupo de unos 15 adolescentes que había estado corriendo poco antes dentro de los vagones.

El presidente de Tránsito de la Ciudad de Nueva York, Demetrius Crichlow, ha señalado que "es desgarrador que dos jóvenes hayan desaparecido porque de alguna manera pensaron que viajar fuera de un tren subterráneo era un juego aceptable", dijo Crichlow en un comunicado.

Al parecer, la del 'subway surfing' es una técnica que se está extendiendo entre los adolescentes en los últimos años. Se trata de una práctica que data de hace un siglo, pero que ha cobrado gran impulso gracias a las redes sociales.

Víctimas de 'subway surfing'

Con las últimas muertes, se elevan a cinco el número total de víctimas de 'subway surfing', según el citado medio. El año pasado hubo seis muertes, y en 2023, cinco personas fallecieron al intentar desarrollar estas acrobacias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com