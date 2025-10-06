Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Borja Iglesias vuelve a la selección española más de dos años después de su renuncia

El delantero del Celta, con seis goles en diez partidos, regresa a la Roja para los duelos ante Georgia y Bulgaria para suplir la baja de Lamine Yamal.

El futbolista del Celta de Vigo Borja Iglesias

El futbolista del Celta de Vigo Borja IglesiasGetty

Luis F. Castillo
Publicado:

Luis de la Fuente ha incluido a Borja Iglesias en la lista de convocados para los próximos partidos de clasificación al Mundial de 2026 contra Georgia y Bulgaria. La Federación confirmó este domingo el regreso del delantero del Celta de Vigo, que vuelve al combinado nacional más de dos años después de su última llamada.

Borja Iglesias suplirá así la ausencia del delantero del Barcelona Lamine Yamal, baja de última hora tras sufrir una recaída de su lesión en el pubis por la que estará de baja de "dos a tres semanas".

6 goles en 10 partidos

El ariete gallego de 32 años ha sido premiado por su gran arranque de temporada, en el que ha firmado seis goles en diez encuentros —cuatro en LaLiga y dos en la Europa League—, convirtiéndose en una de las piezas clave del conjunto celeste.

El Panda cuenta con solo dos internacionalidades: la primera, bajo el mando de Luis Enrique, en la derrota 1-2 ante Suiza en septiembre de 2022 en la Liga de Naciones, y la segunda, ya con De la Fuente en el banquillo, en otro revés 2-0 ante Escocia en marzo de 2023 durante la fase de clasificación para la Eurocopa.

Rompe su renuncia pública de 2023

Su regreso tiene además un componente simbólico. Borja Iglesias fue uno de los jugadores que se posicionó públicamente a favor de Jenni Hermoso tras el beso no consentido del entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en la final del Mundial Femenino de 2023.

En aquel momento, el delantero anunció en sus redes sociales que no volveria hasta que las cosas cambiaran: "He tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes".

Ahora, más de dos años después, mucho ha cambiado y el de Santiago de Compostela vuelve a enfundarse la camiseta de la selección, cerrando un ciclo personal y futbolístico con la confianza del seleccionador y el respaldo de su gran momento en el Celta.

