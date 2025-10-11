La actuación de este talent emociona a Sebastián Yatra: “Me ha dejado tocado”

Pedro fue el siguiente artista en subirse al escenario de La Voz. Con una trayectoria vinculada al mundo de los musicales, el joven demostró experiencia, control y una voz cargada de matices al interpretar ‘Falling’ de Harry Styles, una de las canciones más emotivas del repertorio del artista británico.

Desde los primeros compases, su interpretación captó la atención de los coaches. Malú, impresionada por la sensibilidad de Pedro, animaba a sus compañeros a pulsar el botón. Sebastián Yatra fue el primero en girarse, seguido casi al instante por Mika y Pablo López.

La emoción se apoderó del plató, especialmente de Yatra, que no pudo ocultar su conmoción: “Me dejó un poco tocado, y eso no pasa mucho aquí”, confesó el coach colombiano. La actuación de Pedro fue una de las más especiales de la gala, demostrando que la emoción, cuando es real, atraviesa el escenario.