El exfutbolista Juan Carlos Unzué y su lucha a contrarreloj contra el ELA: "Ya no estoy viviendo una prórroga, esto ya es un extra"

Juan Carlos Unzué le ha dedicado toda una vida al fútbol, aunque asegura que es ahora cuando enfrenta el partido más importante de su vida: el de la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad que le obliga a vivir contando los días.

Juan Carlos Unzué

Juan Carlos Unzué ha jugado cientos de partidos en su vida. Han sido varios los equipos que han disfrutado de su talento en el fútbol, entre los que destaca el Sevilla, el equipo de su vida. Sin embargo, hoy enfrenta el partido más largo y difícil de su historia: el de la lucha contra el ELA.

Hace seis años, el futbolista recibía el diagnóstico que desde entonces le ha hecho vivir los días al máximo. Trasladar la noticia a su familia fue lo más duro y el único momento en el que se permitió llorar, pero, desde entonces, su único objetivo ha sido aprovechar el tiempo que le queda.

"Me siento un privilegiado", asegura. El ELA tiene una esperanza de vida de entre 3 y 5 años, por lo que Juan Carlos Unzué no tiene miedo de confesar que está viviendo una cuenta atrás. "Ahora digo que ya no estoy viviendo la prorroga, esto ya es un extra", señala, "esto son los penaltis, que por cierto se me daban bien".

Unzué se ha convertido en un referente de la lucha contra el ELA, que desde hace años reclama una ley que apoye económicamente a los enfermos. En 2025, dicha reforma se aprobó, pero las ayudas siguen sin llegar. Será precisamente mañana cuando se apruebe un decreto ley que agilice el reparto de las ayudas económicas a los enfermos.

"Con esta enfermedad necesitas a cuatro personas que estén pendientes de ti", nos cuenta, "es muchísimo dinero que la mayoría no tiene".

El relato de Unzué es el ejemplo de que la vida puede cambiar en un segundo y hay que exprimirla al máximo. Desde su altavoz, el exfutbolista está dispuesto a luchar por la dignidad de los enfermos hasta el último de sus días.

Juan Carlos Unzué
Entrevista

