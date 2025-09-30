Antena 3 LogoAntena3
Los talents de la segunda gala de La Voz comparten los mensajes de ánimo que recibieron antes de su Audición

Antes de salir a cantar, los talents quisieron compartir con nosotros los últimos mensajes que recibieron de sus familias y amigos, en los que la ilusión y los nervios estaban muy presentes.

Celia Gil | Guillermo Espeso
La segunda gala de Audiciones a ciegas de La Voz estuvo cargada de emoción dentro y fuera del escenario. Antes de salir a cantar, varios de los talents quisieron compartir con nosotros los últimos mensajes que recibieron de sus familias y amigos, en los que la ilusión y los nervios estaban muy presentes.

Hubo de todo: llamadas improvisadas, audios llenos de cariño y mensajes de texto en los que sus seres queridos les recordaban que disfrutaran de la experiencia y confiaran en ellos mismos. Algunos talents incluso leyeron en voz alta lo que les habían enviado, mostrando cómo esas palabras se convirtieron en el empujón necesario para enfrentarse al escenario más importante de sus vidas.

Con una sonrisa y el corazón acelerado, todos coincidieron en lo mismo: sentirse arropados por sus familias les dio la fuerza para subirse al escenario y cantar con el alma. ¡Descubre todos sus mensajes y cómo se emocionaron con sus allegados en el vídeo de arriba!

