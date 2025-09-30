Antena 3 LogoAntena3
La polémica entre María Pombo y Fernando Tejero hace estallar a María del Monte: "Que se haga mirar las perlitas que va soltando"

Fernando Tejero ha culpado a María Pombo de su ruptura de amistad con Pablo Castellanos. Según el actor, ella no entendía que su marido pudiera tener amigos homosexuales, algo que ha hecho estallar a María del Monte.

Sara Sanz Navarro
Publicado:

María Pombo vuelve a ser protagonista de una polémica. Esta vez, ha sido el actor Fernando Tejero quien la ha señalado en una entrevista. Este culpa a la influencer de terminar con su relación de amistad con Pablo Castellanos.

El marido de María Pombo y Fernando Tejero tuvieron una larga amistad durante años, pero el actor señala que María no entendía que Pablo tuviera amigos homosexuales. "Ella dijo que pensaba que Pablo era gay porque era amigo de Fernando Tejero", advierte el actor.

Ante la polémica, María del Monte ha estallado. "Cuando una persona es homosexual, no quiere decir que no pueda tener amigos del mismo sexo", señala, "se tiende a pensar que por ser homosexual te gustan todos".

María del Monte ha asegurado que se necesita educar en la diversidad y ha aclarado que las personas homosexuales son igual de selectivas que las heterosexuales. "Que se haga mirar las perlitas que va soltando", ha terminado diciendo. ¡Dale al play para ver el momento al completo en el vídeo!

