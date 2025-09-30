Antena 3 LogoAntena3
Esta noche, en Renacer: la tensión sexual entre Bahar y Evren explota en el pasillo

Un cruce de miradas en el pasillo desata el deseo y los sentimientos prohibidos que ambos luchan por ocultar. Esta noche, capitulazo imperdible de Renacer.

Desirée Castillo
Mientras Naz y su padre se preparan para la operación, Bahar los tranquiliza y les da seguridad. Al salir de la habitación, se topa con Evren. Están a centímetros el uno del otro y, sin quererlo, tienen una conversación picante que hace reavivar su amor.

Evren sigue intentando ocultar lo que siente, pero por segundos sus sentimientos vuelven a ser evidentes. La tensión entre ambos es palpable, hasta que la llegada de Timur con Umay rompe el momento.

A pesar de que el cirujano aparenta haber olvidado a Bahar, la noche está llena de sorpresas y de luchas contra los sentimientos. ¿Pueden volver a ser los mismos de siempre?

Renacer, a las 22:50 horas en Antena 3. ¡Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer!

El destino es caprichoso y está a punto de volver a cruzar los caminos de Bahar y Evren. Mientras ella intenta olvidarlo, una propuesta irrechazable obliga a Evren a volver.

