Cae en una fosa de un cementerio y termina a dos metros bajo tierra: "Se ha roto varias costillas y vértebras"
Elena estaba visitando el cementerio de Navahermosa, en Toledo, cuando pisó encima de una fosa que parecía sellada. Hoy, su primo nos cuenta cómo terminó a dos metros bajo tierra y con cuatro costillas rotas.
Elena jamás pensó que tendría que ser rescatada de una fosa de un cementerio... estando viva. Todo ocurrió mientras visitaba el cementerio de Navahermosa, en Toledo, y pisó sobre una fosa que parecía estar sellada.
"Hay tumbas que son antiguas y están abiertas", nos cuenta su primo, "pasó por al lado y se resbalaría".
Incapaz de moverse y gravemente herida, Elena tuvo que ser rescatada por los bomberos. El espacio era tan reducido, que las maniobras fueron muy complicadas, pero finalmente pudieron sacarla.
Ahora mismo, Elena se encuentra ingresada en el hospital, con cuatro costillas y un pie rotos, así como una vértebra afectada, pero su marido da gracias de no tener que lamentar daños mayores.
