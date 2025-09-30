Sonsoles Ónega, tras descubrir que Las hijas de la criada se estrenará el día de su cumpleaños: "Me hace mucha ilusión"

Ya quedan dos meses para que los espectadores puedan disfrutar del primer capítulo de Las hijas de la criada. La serie basada en la novela de Sonsoles Ónega llegará a atresplayer el 30 de noviembre, fecha en la que casualmente cumple años la autora de esta trepidante novela.

Atresmedia ha presentado el trailer oficial de la serie en el Festival Iberseries, al cual ha acudido Sonsoles Ónega acompañada de Sonia Martínez, Productora Ejecutiva de Buendía Estudios, y de Montse García, Directora de Ficción de Atresmedia.

Durante la presentación del trailer en el festival, Sonsoles Ónega confesaba que nunca se habría imaginado que esta historia que se publicó hace ya dos años se convertiría en una adaptación. "Lo que más me ha emocionado es ver frases de la novela en los personajes", recalcaba la escritora.

Con respecto a que la fecha de estreno coincida con su cumpleaños, Sonsoles nos ha confesado que se acaba de enterar y que no puede hacerle más ilusión. "El lector va a reconocer rápidamente la novela en la serie", nos adelantaba la autora de esta historia.

Sonia Martínez y Montse García coinciden en que esta serie es una de las grandes apuestas de esta temporada, una historia de mujeres que merecía ser contada y que va a conectar con los espectadores desde el primer momento. ¡Escucha todo lo que nos han contado al respecto en el vídeo de arriba!

Así comienza Las hijas de la criada

A principios del s.XX, en el Pazo de Espíritu Santo, llegan al mundo dos niñas. La primera, Catalina, hija de doña Inés y don Gustavo, los amos del pazo, y la segunda, Clara, hija de Renata y también de don Gustavo, aunque todo el mundo pensará que es de su marido, Domingo.

La fama y buena reputación de don Gustavo le obligarán a ignorar la criatura ha tenido con Renata y ésta no se quedará con los brazos cruzados. La criada tomará una decisión que cambiará por completo el rumbo de las dos familias y que le marcará para siempre. ¡No te pierdas el gran estreno de Las hijas de la criada, el 30 de noviembre en atresplayer!