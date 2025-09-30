Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años de matrimonio: "Ella no quería esto"

Desde que se casaron en 2006, hace 19 años, Nicole Kidman y Keith Urban han sido considerados una de las familias más sólidas de Hollywood junto a sus dos hijas Sunday Rose y FaithMargaret.

La pareja siempre se ha caracterizado por las muestras de amor y de admiración que se dedicaban en entrevistas y eventos tanto juntos como por separado.

Sin embargo, en un giro inesperado, la pareja ha roto su relación y, aunque no se haya hablado de divorcio, según fuentes que informaban a TMZ: "Keith adquirió su propia residencia en Nashville y se mudó de la casa familiar".

Nicole Kidman con su marido, Keith Urban, sus hijas y el resto de su familia | Reuters

Nicole habría estado cuidando a sus dos hijas y "manteniendo unida a la familia durante este momento difícil desde que Keith se fue", decía la fuente.

Al parecer, la decisión ha sido unilateral por parte del cantante, y la actriz "ha estado luchando por salvar el matrimonio", según apuntaba otra fuente a People: "Ella no quería esto".

Esta misma fuente aseguraba: "La hermana de Nicole (Antonia) ha sido un gran pilar y toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente".

Hace dos meses, antes de que se conociese la noticia, ENews se hizo eco de que Nicole había presentado una solicitud para convertirse en residente de Portugal, pero que en ese momento Urban no figuraba en el formulario.

Sin embargo, una fuente al tanto de la situación le dijo al medio que su ausencia se debía a conflictos de agenda: "Se encuentra de gira por Estados Unidos y es obligatorio que los solicitantes estén presentes físicamente para solicitar el visado".

"Está previsto que presente su solicitud en una fecha posterior que se ajuste a su agenda de gira", añadía.

La última vez que se les vio juntos públicamente fue en un partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en Nashville, en junio.

Ese mismo mes cumplían un año más de casados y Nicole lo celebró con una tierna publicación escribiendo en el pie de foto: "Feliz aniversario cariño", junto a un corazón.