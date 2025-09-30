Silvia Jato, la Miss que se convirtió en la primera presentadora de Pasapalabra , esta tarde en Y ahora Sonsoles

Silvia Jato es una de las presentadoras que hizo historia en Antena 3. Tras comenzar su carrera como modelo y coronarse como Miss Nacional y Miss Fotogenia con tan solo 17 años, terminó convertida en la primera presentadora de Pasapalabra.

Pese a que optó por estudiar Ciencias Económicas y Empresariales con el objetivo de convertirse en Inspectora de Hacienda, su carisma le llevó a triunfar en la televisión. Junto a periodistas como Jesús Hermida, Silvia comienza a ganar popularidad hasta que salta a la fama definitiva poniéndose a la cabeza del formato que triunfa cada tarde en Antena 3.

