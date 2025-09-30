A partir de las 17:00
Silvia Jato, la Miss que se convirtió en la primera presentadora de Pasapalabra , esta tarde en Y ahora Sonsoles
Pese a que en un principio Silvia Jato siempre pensó que se dedicaría al modelaje o a la economía, la vida decidió llevarla por el camino de la televisión. Hoy, la presentadora nos cuenta cómo logró convertirse en una de las caras más conocidas de la cadena.
Publicidad
Silvia Jato es una de las presentadoras que hizo historia en Antena 3. Tras comenzar su carrera como modelo y coronarse como Miss Nacional y Miss Fotogenia con tan solo 17 años, terminó convertida en la primera presentadora de Pasapalabra.
Pese a que optó por estudiar Ciencias Económicas y Empresariales con el objetivo de convertirse en Inspectora de Hacienda, su carisma le llevó a triunfar en la televisión. Junto a periodistas como Jesús Hermida, Silvia comienza a ganar popularidad hasta que salta a la fama definitiva poniéndose a la cabeza del formato que triunfa cada tarde en Antena 3.
Más Noticias
- Pilar Vidal, sobre la boda de Cayetano Martínez de Irujo: "Cuando Genoveva Casanova se enteró, no le sentó bien"
- La hija de Montserrat Caballé, sobre el polémico desahucio de la fundación: "El problema es que está en el piso donde vive mi tío"
- La hija de Montserrat Caballé desvela cómo era su amistad con Freddie Mercury: "Estaban hasta las tantas de la madrugada juntos"
Hoy, recibimos a Silvia Jato para repasar toda una vida de éxitos frente a la cámara. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Y ahora Sonsoles!
Publicidad