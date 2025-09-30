Laurinda, la gallega que se ha convertido en viral tras pelearse con una vecina: "Ahora pasan por mi lado mi lado y me llaman loca"

Las imágenes se han convertido en virales en apenas horas. Dos mujeres enfrentadas: una cepillo en mano, la otra con un spray de defensa personal, en una calle de Ourense. Antes de llegar a las manos ambas intercambian una lista de insultos ante la atenta mirada de otro vecino que graba los hechos desde su teléfono móvil.

Espejo Público habla con una de las protagonistas del enfrentamiento: Laurinda. Dice que se está defendiendo del ataque de su vecina con el palo de la escoba usando el spray.

"Me pilló desprevenida, salió de casa y me dio con la escoba"

Todo comenzó un sábado por la mañana cuando desayunaba un croissant integral. Un grupo de palomas la rodeó para comer las migajas que caían del bollo. Fue entonces cuando la vecina comenzó a gritarle pensando que estaba dando de comer a las aves. El enfrentamiento verbal quedó ahí pero tiempo después la vecina bajó con una escoba y golpeó a Laurinda, que escapó y fue a coger su bolso para hacerse con un spray con el que defenderse.

Cuenta esta vecina que lleva el spray con ella desde que tuvo "un problema de violación y estrangulamiento". La secuencia de la pelea fue grabada por un tercer vecino al que la otra mujer ofreció 20 euros a cambio de filmar la escena.

Las lágrimas de Laurinda: "Me tiraron encima un cubo de agua"

Después de este incidente Laurinda ha sufrido otro episodio violento a manos de esta vecina, que le tiró un cubo de agua en la cabeza.

Esta vecina de Ourense está muy avergonzada porque desde que su video se ha compartido en las redes sociales son muchas las personas que le paran por la calle. Rompe a llorar contando que ahora los vecinos pasan por su lado y la llaman loca.

