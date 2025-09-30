"¿Cuál es el mayor defecto de tu hermana?" Joaquín Sánchez y Susana Saborido sacan los colores a Shaila Dúrcal y Carmen Morales en Emparejados

El programa presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido contará este sábado con la visita de Shaila Dúrcal y Carmen Morales.

Ambas tendrán que responder a preguntas que le sacarán los colores: "¿Cuál es el mayor defecto de la persona que tenéis al lado?"

Bertín y Alejandra Osborne, Loles León y Bibiana Fernández, Victoria de Marichalar y Rochi Laffón, y Manuel Díaz y Virginia Troconis son todos los que ya han pasado por Emparejados.

Muchas risas, complicidad y alegría a raudales se dan cita en Emparejados este sábado a las 22:00 horas en Antena 3.