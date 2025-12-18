Antena3
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Entrevista

De ser una de las últimas plazas en La Voz a finalista Pablo López: repasamos el recorrido de Antía en el concurso

La talent, que pasó del equipo de Yatra al equipo de Pablo López, nos cuenta cómo se siente antes de la Gran Final.

Antía

A pocas horas de la Gran Final de La Voz, Antía, finalista del equipo de Pablo López, comparte cómo está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida. “Estoy muy emocionada”, confiesa, reconociendo que aún asimila todo lo que ha logrado desde aquella primera vez que pisó el escenario del programa.

La talent recuerda con claridad sus Audiciones a ciegas, cuando solo Yatra tenía hueco libre en su equipo. “Recuerdo llegar al escenario con ganas de cantar, ya me daba igual si se giraba o no Yatra porque solo quedaba él”, explica entre risas. Sin embargo, su destino cambió más adelante gracias al robo de Pablo López, un giro que ella sintió como una señal: “Siempre quise estar en el equipo de Pablo”, afirma.

"Ya me daba igual si se giraba o no Yatra porque solo quedaba él”

Antía

Si algo ha marcado su camino, es el mensaje que se lleva de su coach. Antía guarda como un tesoro una frase de Pablo: “No sabe a qué lugar pertenezco”, un recordatorio de la libertad artística que ha descubierto durante el programa.

Ahora, a un paso del desenlace, sueña con escuchar su nombre como ganadora. “Ganar La Voz sería como decir que la vida es preciosa y hay que disfrutarla, incluso en los momentos difíciles”, expresa con emoción.

Con una sensibilidad única y una historia que ha tocado al público, Antía llega a la final con una mezcla de ilusión, gratitud y la esperanza de que su voz siga acompañándola en este camino que acaba de comenzar.

