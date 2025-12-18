Mejores momentos | 18 de diciembre
Roberto Leal flipa con la aspirante predestinada a Pasapalabra... ¡por su apellido!
Mar demostrado al presentador que es tan fan de Pasapalabra, de toda la vida, que hasta su apellido hace honor al concurso.
Publicidad
Por regla general, todos los aspirantes que llegan a Pasapalabra son grandes seguidores del concurso. Parece lógico. Sin embargo, pocos parecen tan predestinados a participar como Mar, la rival que ha llegado para intentar destronar a Rosa. La gallega se ha enfrentado a la Silla Azul tras cometer una nueva ‘rosada’ en su último Rosco.
Cristina ha propiciado que Mar, procedente de León y diplomada en Ciencias Empresariales, sorprendiera a Roberto Leal: “Eres tan fan de Pasapalabra que hasta tu apellido hace honor al programa”. Efectivamente, cuando la aspirante lo ha revelado, el presentador sólo ha podido comentar: “¡Qué maravilla!”.
Mar ha contado en su presentación que es seguidora del concurso desde siempre. Incluso es de las que rebobina en la televisión el día que llega tarde y se lo pierde. Roberto ha reconocido “el honor” de recibir a personas así que ven cumplido un sueño. ¡Dale al play y descubre su apellido premonitorio!
Publicidad