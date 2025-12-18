Roberto Leal flipa con la aspirante predestinada a Pasapalabra... ¡por su apellido!

Por regla general, todos los aspirantes que llegan a Pasapalabra son grandes seguidores del concurso. Parece lógico. Sin embargo, pocos parecen tan predestinados a participar como Mar, la rival que ha llegado para intentar destronar a Rosa. La gallega se ha enfrentado a la Silla Azul tras cometer una nueva ‘rosada’ en su último Rosco.

Cristina ha propiciado que Mar, procedente de León y diplomada en Ciencias Empresariales, sorprendiera a Roberto Leal: “Eres tan fan de Pasapalabra que hasta tu apellido hace honor al programa”. Efectivamente, cuando la aspirante lo ha revelado, el presentador sólo ha podido comentar: “¡Qué maravilla!”.

Mar ha contado en su presentación que es seguidora del concurso desde siempre. Incluso es de las que rebobina en la televisión el día que llega tarde y se lo pierde. Roberto ha reconocido “el honor” de recibir a personas así que ven cumplido un sueño. ¡Dale al play y descubre su apellido premonitorio!