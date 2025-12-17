Del botón de arrepentimiento de Malú a ser finalista: repasamos la trayectoria de Audrey en La Voz

La historia de Audrey, finalista del equipo de Malú, es una de las más inspiradoras de esta edición de La Voz. Su camino comenzó con un momento agridulce: al interpretar su Audición, vio que ningún coach se giraba, y según cuenta, “sacó todo lo que tenía dentro” ante la posibilidad de despedirse del programa demasiado pronto. Pero tras su actuación ocurrió lo inesperado gracias a una de las novedades de la edición: Malú pulsó el botón del arrepentimiento, dándole una oportunidad que marcaría por completo su paso por el concurso.

Desde ese día, Audrey se propuso demostrar que merecía estar en el concurso. La talent no solo se ganó el respeto de su coach, sino también el cariño del público, que la ha respaldado fase tras fase.

"Estar aquí es un premio"

Malú le dio un consejo que la acompañó durante toda la edición: “Tienes un don, tienes un talento y no tienes que estar pensando en lo que pensarán; si empiezas a condicionarte, sí que lo van a ver”. Audrey reconoce que ese mensaje fue decisivo: “Ese consejo me ayudó a llegar hasta aquí”.

Ahora, convertida en finalista, Audrey vive este momento como un regalo y un impulso para su futuro artístico. “Esto es ya un premio”, afirma emocionada, consciente del camino que ha recorrido.

Para ella, ganar La Voz sería un auténtico sueño y el comienzo de una carrera musical que espera seguir construyendo a partir de esta experiencia inolvidable.