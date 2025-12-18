En plató
Las emotivas palabras de Toni Acosta sobre sus padres: "La vida va de coleccionar momentos con ellos"
Es una de las actrices por excelencia de la comedia española y goza de un éxito profesional y personal que le hace estar en su mejor momento.
Toni Acosta es una actriz española que ha puesto cara a grandes comedias de nuestro país. Su papel como madre coraje y divertida le ha llevado a alcanzar el éxito, aunque tiene claro que su mayor logro es ser una buena hija, amiga, madre.
Una de las cosas que ha aprendido a valorar con el paso de los años es el hecho de poder disfrutar a sus padres. "Soy muy agradecida y muy consciente con este tema", nos cuenta, emocionada.
Los padres de Toni Acosta se han convertido en su referente y tiene claro que debe aprovechar cada segundo con ellos. "Creo que la vida va de eso, de coleccionar momentos", señala la actriz.
Hoy, Toni Acosta se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida. Triunfando tanto dentro como fuera de la pantalla, Toni Acosta brilla nos cuenta las claves de su éxito. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
