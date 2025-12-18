Los coaches se preparan para la Gran Final de La Voz 2025: "Va a ser apoteósica"

La cuenta atrás para la Gran Final de La Voz ha llegado y los coaches lo tienen claro: será una de las noches más espectaculares de la edición. Pablo López lo define como “uno de los shows más bonitos que se pueden ver en toda España”, mientras que Yatra avanza que “va a haber invitados increíbles”.

Mika, sincero como siempre, reconoce que el resultado es un misterio: “Nadie tiene idea de quién va a ganar, están muy cerca”. Y Malú solo promete intensidad: “Va a ser una final apoteósica”.

"Esta final es del team Yatra"

Aunque los coaches no quieren hablar directamente de sus finalistas, sí dejan caer algunas impresiones. Pablo López destaca la evolución de Antía: “Fue un robo y eso da un gusto tremendo, pero ella es el principio y el final del todo”, algo que Yatra recuerda con admiración.

Malú, por su parte, subraya el mérito de Audrey: “Me parece brutal que esté en la final siendo el botón del arrepentimiento, cuando en un primer momento nadie se dio la vuelta por ella”. Yatra, más competitivo, lo tiene claro: esta final, asegura, “es del team Yatra”, ya que tres de los cuatro finalistas han pasado por su equipo.

Mika, que este año no compite con ningún talent en la final, afronta la noche desde otro lugar, listo para disfrutar sin presión. Aun así, insiste en que será una de las finales más reñidas y emocionantes de la historia del formato. Entre sorpresas, invitados y actuaciones decisivas, los coaches coinciden en que la gala promete un espectáculo irrepetible y un desenlace completamente abierto.