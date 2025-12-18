Santi Alverú, “ingeniero” gracias a Pasapalabra: descubre su nueva vocación en el ¿Dónde Están?

Santi Alverú ha logrado reivindicarse en Pasapalabra gracias al ¿Dónde Están?, firmando un pleno de categoría. El actor ha logrado al fin protagonizar una gran jugada durante una visita en la que estaba dejando más bien momentos para el zapping, como las bromas que ha hecho en La Pista sobre los asturianos y sobre los andaluces.

Roberto Leal ha dado a elegir entre dos grupos de carreras a Rosa, que se ha dejado convencer por el argumento que le ha dado Santi. “A mí me gustaría elegir ‘Ingeniería’ porque es algo que no hice y que no voy a hacer nunca”, ha comentado el invitado. De esta forma, la concursante ha renunciado al panel de ‘Humanidades’, que ha dejado para Manu.

El equipo azul ha empezado sufriendo con los diferentes tipos de ingenierías que escondían los números. Sin embargo, Santi ha dado la sorpresa en su tercer turno. Ha ido enlazando respuestas y no ha fallado ni una, firmando una victoria salvadora para Rosa. “Ingeniero de principio a fin”, ha comentado Roberto sobre su logro. ¡No te lo pierdas en el vídeo!