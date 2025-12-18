La broma de Santi Alverú sobre los asturianos en Pasapalabra: “Se me criticó una vez por decir esto”

Antena3
El actor ha tirado la toalla en su duelo en La Pista contra Thais Blume al comprobar que la canción que les ha tocado es una sevillana.

Alberto Mendo
Publicado:

Roberto Leal habría tardado “una fracción de segundo” en acertar la canción que les ha tocado a Santi Alverú y Thais Blume en La Pista. Ha sido una pista añadida que el presentador ha dado junto al año, 1987. Los dos invitados han descubierto pronto el motivo, con el primer fragmento: se trata de una sevillana.

“A bailar sevillanas”, ha intentado Thais en un buen intento, pese a ser fallido. En cambio, Santi ha tirado la toalla argumentando que es de Asturias y ese género de música no llega a su tierra y, si suena, es “cuando hace sol, que son como tres días al año”. Roberto le ha rebatido: “No estoy de acuerdo con eso, nos tenéis engañados”. El actor ha recordado: “Se me criticó una vez por decir esto”. Otro momento que es carne de zapping como el que protagonizó en el anterior programa durante la prueba Palabras Cruzadas.

La respuesta que convierte a Santi Alverú en carne de zapping: “Se va a comentar”

Por si fuera poco, Santi ha hecho después una broma sobre los andaluces. “Mi novia es de Cádiz, tengo derecho”, ha defendido. Menos mal que Thais ha acabado logrando la victoria, aunque fuera gracias al título dicho con otras palabras. ¡Revive este divertido duelo en el vídeo!

