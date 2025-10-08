Última hora
Un hombre de 78 años mata a tiros a su yerno en Lleida: "Habrían reñido momentos antes"
En Lleida, un hombre ha fallecido a manos de su suegro, que se ha entregado a las autoridades. La víctima era una agente de los Mossos d'Esquadra.
Los vecinos de Lleida están conmocionados ante la muerte a tiros de unagente de los Mossos d'Esquadra. Este ha sido abatido a tiros por parte de su suegro, de 78 años.
El presunto autor del crimen se ha entregado a las autoridades tras disparar presuntamente en tres ocasiones a su yerno. Ambos eran vecinos del mismo barrio y habrían tenido una discusión momentos antes.
Se desconoce si el arma con el que se disparó a la víctima era la pistola oficial que tienen los Mossos d'Esquadra o si era del presunto autor, que tendría permiso de armas. "Es cazador", ha confirmado Carlos Quílez.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con una vecina del barrio donde han ocurrido los hechos, que llegó al poco de que se produjera el incidente. "No sabemos si las disputas son habituales", ha advertido.
