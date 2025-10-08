Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Un hombre de 78 años mata a tiros a su yerno en Lleida: "Habrían reñido momentos antes"

En Lleida, un hombre ha fallecido a manos de su suegro, que se ha entregado a las autoridades. La víctima era una agente de los Mossos d'Esquadra.

Un hombre de 78 años mata a tiros a su yerno en plena calle: "Habrían reñido momentos antes"

Publicidad

Los vecinos de Lleida están conmocionados ante la muerte a tiros de unagente de los Mossos d'Esquadra. Este ha sido abatido a tiros por parte de su suegro, de 78 años.

El presunto autor del crimen se ha entregado a las autoridades tras disparar presuntamente en tres ocasiones a su yerno. Ambos eran vecinos del mismo barrio y habrían tenido una discusión momentos antes.

Se desconoce si el arma con el que se disparó a la víctima era la pistola oficial que tienen los Mossos d'Esquadra o si era del presunto autor, que tendría permiso de armas. "Es cazador", ha confirmado Carlos Quílez.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con una vecina del barrio donde han ocurrido los hechos, que llegó al poco de que se produjera el incidente. "No sabemos si las disputas son habituales", ha advertido.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Boticaria García

Boticaria García explica por qué algunos medicamentos sientan mal: ¡cuidado con los excipientes!

Un hombre de 78 años mata a tiros a su yerno en plena calle: "Habrían reñido momentos antes"

Un hombre de 78 años mata a tiros a su yerno en Lleida: "Habrían reñido momentos antes"

Linares

La familia biológica del niño fallecido en Linares exige justicia: "Sentimos que nos lo robaron y nos lo devolvieron muerto"

MÁS allá de la línea roja
MÁS allá de la línea roja

"Si yo fuera cámara o periodista no entraría, puede que no salgas nunca": Las Casitas Rosas de Valencia, el filo de la navaja

Inquiokupas
Denuncia

Incapaces de pagar la residencia de su padre por culpa de unos inquiokupas: "Encima han subarrendado las habitaciones"

Gemma
Nos lo cuenta

Gemma, rechazada por los caseros por tener hijos: "Decidí callarme que tenía hijos cuando iba a ver pisos"

Tener hijos puede llegar a convertirse en un obstáculo para encontrar piso. En el caso de Gemma, nos cuenta las dificultades que ha experimentado para que le alquilen un piso con los niños.

Sebastián Yatra
Contenido exclusivo

¿Se sabe esta canción de Pablo López? Sebastián Yatra se la juega en el ahorcado de La Voz

El coach colombiano se enfrentó al clásico juego del ahorcado tras las cámaras de La Voz y sorprendió a todos con su rapidez en algunas respuestas... ¡Hasta se animó a cantar!

Hermano víctima monstruo A Bola, Ourense

En libertad el hombre que mató a su hermana y abusó de él: "Las víctimas estamos esperándole ¿Cree que nos íbamos a olvidar como él? ¡¿y quiere paz?!"

Antonia San Juan

Antonia San Juan responde a las críticas recibidas tras anunciar que padece cáncer: "No lo he hecho y no lo voy a hacer"

Eduardo Noriega

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Eduardo Noriega, el actor que conquistó a Alejandro Amenábar

Publicidad