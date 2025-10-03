Antena 3 LogoAntena3
Los coaches se rinden ante el talento de Mar en La Voz: “Tienes algo mágico”

Para su Audición a ciegas eligió el tema ‘Me hubiese gustado’ de Noreh y Zhamira Zambrano, una canción que interpretó con delicadeza y mucha sensibilidad, conquistando a todo el plató.

Mar, talent de La Voz

Celia Gil
Publicado:

Nuestra siguiente artista en subirse al escenario de La Voz fue Mar, una joven de 21 años que lleva vinculada a la música desde pequeña. Para su Audición a ciegas eligió el tema ‘Me hubiese gustado’ de Noreh y Zhamira Zambrano, una canción que interpretó con delicadeza y mucha sensibilidad, conquistando a todo el plató.

El primero en girarse fue Sebastián Yatra, seguido poco después por el resto de los coaches. La actuación de Mar consiguió un pleno absoluto, uno de los momentos más emocionantes de la gala, con todos los coaches deseando tenerla en sus equipos.

Malú fue la primera en hablar tras la actuación y no dudó en dedicarle palabras de admiración: “Eres muy especial. Tienes algo mágico”, aseguró. También Yatra y Pablo López quisieron transmitirle lo mucho que les había llegado su voz con mensajes muy cercanos y emotivos.

La decisión final llegó de la mano del coach malagueño. Pablo López, convencido de que no podía dejar escapar a Mar, pulsó el megabloqueo y cerró la discusión: “No hace falta que se peleen, estás en mi equipo”. Con esta jugada estratégica, Mar se convirtió en una de las incorporaciones más especiales al equipo de Pablo.

