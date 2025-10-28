El nuevo delito de moda: difundir imágenes íntimas de menores generadas con Inteligencia Artificial

Se trata de una aplicación al alcance de todos, abierta en Google y peligrosamente fácil de usar. En esta investigación hemos contado con una experta en Inteligencia Artificial que nos ha aclarado todas las dudas, pero, sin embargo, comprobamos que no la necesitamos para generar la imagen del desnudo en cuestión, ya que no hace falta ningún conocimiento fuera de lo común para realizarla.

Una cuerpo ficticio indistinguible de uno real

Hemos hecho el experimento en plató: hemos enviado una de estas imágenes a cada una de las colaboradoras, y sus reacciones han sido las esperadas: gran sorpresa por la credibilidad de las imágenes.

Miriam Al Adib es la madre de una niña de 14 años que un día llegó a casa diciendo "mira mamá lo que me han hecho". Un momento que define de "gran preocupación e impotencia". Miriam nos cuenta que esta práctica está penada y se clasifica como muchos tipos de violencia: digital, de genero y sexual. Además de el factor, de que si se da en las escuelas, es una práctica considerada como "bullying".

Además, buscamos darle una vuelta de tuerca a la situación y ponernos en una tesitura aún peor: ¿y si añaden a nuestro cuerpo ciertas marcas? ¿y si nos difaman por unos tatuajes que no existen?. Junto a la experta en IA comprobamos que esto se puede hacer y que, además, es completamente creíble.

Si ven algo así: "Dejaría de hablarle"

Alumnos afirman que si les llegase una imagen de este tipo de alguna compañera se quedarían "muy sorprendidos" y "dejarían de hablarle".

Se abre el debate en el plató: Susanna Griso afirma que son exageradamente realistas mientras que Susana Díaz se muestra consternada y cuenta que se le hiela el cuerpo al conocer esta información: "cuando el niño lo viera, diría: haría lo necesario porque esto no saliera a la luz". Además, Miquel se pregunta "¿qué más da que se sepa que no es su cuerpo real?" porque afirma que en la mente de todos "ya eres esa persona".

Y es que, Miquel no está equivocado en su valoración: durante la investigación para este reportaje, se tuvieron que realizar varias pruebas con redactores, desnudándolos haciendo uso de la IA, y todos estábamos de acuerdo al decir, que nos producía pudor enseñar nuestras imágenes incluso cuando todos sabíamos de antemano que esos cuerpos no eran los nuestros.

