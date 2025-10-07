Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Gaza

Ricardo, tío de uno de los secuestrados liberados por Hamás: "Está mejor porque come, pero no se puede recuperar"

Omer tenía 20 años cuando fue secuestrado por terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023. Su cautiverio se alargó 505 días hasta que fue puesto en libertad y pudo regresar con su familia.

Ricardo, tío de secuestrado por Hamás

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Este martes se han cumplido dos años del atentado más letal de la historia de Israel, y que a su vez dio comienzo a las tan cuestionadas acciones su ejército en la Franja de Gaza.

Miles de muertos y centenares de secuestrados son las cifras de un conflicto tras las que se esconden historias personases. Hoy Espejo Público ha conocido de primera mano una de ellas.

Ricardo es el tío de Omer, joven secuestrado por Hamás en el festival musical Nova que fue objetivo de los terroristas el 7 de octubre de hace dos años. Él fue tomado como rehén, la amiga con la que acudió a los conciertos murió en el ataque. Pasó 450 días de su cautiverio aislado en un túnel de la franja de Gaza.. A día de hoy no se ha recuperado por completo de las secuelas de esta traumática experiencia.

"Ahora parece que está mejor porque come, pero no se puede recuperar", aseguraba el tío de Omer debido a la situación de dos de sus hermanos, Itay y Maya, secuestrados aún en Gaza.

Recientemente han podido ver un vídeo de ellos y según Ricardo "están flacos, casi muertos".

Ricardo asegura que cada vez que ve un vídeo, su sobrino regresa a la pesadilla que vivió medio millar de días.

Por último se muestra optimista sobre que la paz regrese a Oriente Medio esta misma semana y expresa su deseo de ver de vuelta en Israel a la veintena de secuestrados que aún siguen con vida en manos de Hamás, sanos y salvos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva

La Justicia reabre las heridas del caso de la muerte de Mario Biondo, exmarido de Raquel Sánchez Silva: "Pudo ser asesinado"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Salmón con patatas y champiñones

Salmón con patatas y champiñones, de Arguiñano: "En 3 minutos está listo"

Paco Vázquez en Espejo Público.

Paco Vázquez, exdiputado del PSOE: "Como esto Ábalos no lo demuestre, a lo mejor la decisión acaba siendo que entre en la cárcel"

Bocados de pepino, pastrami y queso cremoso, un snack fácil de preparar, digestivo y fresco de Arguiñano

Bocados de pepino, pastrami y queso cremoso, un snack fácil de preparar, digestivo y fresco de Arguiñano

Carlos Alsina en Espejo Público.
El análisis de Alsina

Carlos Alsina, sobre la presunta financiación irregular en el PSOE: "No sé si es muy frecuente esto de que el asesor se haga cargo de tus gastos personales"

Ricardo, tío de secuestrado por Hamás
Gaza

Ricardo, tío de uno de los secuestrados liberados por Hamás: "Está mejor porque come, pero no se puede recuperar"

Talent de La Voz
Contenido exclusivo

¿Qué manía tienen antes de subirse al escenario? Los talents de La Voz nos dan las claves antes de su Audición

Los talents de La Voz participaron en un divertido reto contrarreloj detrás de las cámaras. Cantar canciones de los coaches, improvisar saludos o confesar manías antes de salir al escenario… ¡todo en menos de un minuto!

Donar casa
Nos lo cuenta

La estrategia de Natalia para convertirse en propietaria: "Mis padres me han donado la parte de arriba de su casa"

A sus 33 años, comprarse una casa le resultaba imposible, por lo que sus padres le han donado de manera legal la parte de arriba de su casa, un desván de 200 metros.

Críticas a la despedida del PSOE.

Jaime de los Santos: "La reacción de una gran parte del PSOE en la despedida a Lambán fue ruin y repugnante"

Susana Díaz, Guillermo Fernández Vara

Susana Díaz, sobre las pérdidas de Guillermo Fernández Vara y Javier Lambán por cáncer: "Sabía que se moría y seguía..."

Los mejores consejos de Duki para artistas urbanos: "Conectar con los fans es la clave"

Los mejores consejos de Duki para artistas urbanos: "Conectar con los fans es la clave"

Publicidad