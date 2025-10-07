Ricardo, tío de uno de los secuestrados liberados por Hamás: "Está mejor porque come, pero no se puede recuperar"

Este martes se han cumplido dos años del atentado más letal de la historia de Israel, y que a su vez dio comienzo a las tan cuestionadas acciones su ejército en la Franja de Gaza.

Miles de muertos y centenares de secuestrados son las cifras de un conflicto tras las que se esconden historias personases. Hoy Espejo Público ha conocido de primera mano una de ellas.

Ricardo es el tío de Omer, joven secuestrado por Hamás en el festival musical Nova que fue objetivo de los terroristas el 7 de octubre de hace dos años. Él fue tomado como rehén, la amiga con la que acudió a los conciertos murió en el ataque. Pasó 450 días de su cautiverio aislado en un túnel de la franja de Gaza.. A día de hoy no se ha recuperado por completo de las secuelas de esta traumática experiencia.

"Ahora parece que está mejor porque come, pero no se puede recuperar", aseguraba el tío de Omer debido a la situación de dos de sus hermanos, Itay y Maya, secuestrados aún en Gaza.

Recientemente han podido ver un vídeo de ellos y según Ricardo "están flacos, casi muertos".

Ricardo asegura que cada vez que ve un vídeo, su sobrino regresa a la pesadilla que vivió medio millar de días.

Por último se muestra optimista sobre que la paz regrese a Oriente Medio esta misma semana y expresa su deseo de ver de vuelta en Israel a la veintena de secuestrados que aún siguen con vida en manos de Hamás, sanos y salvos.

