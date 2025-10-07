Carlos Alsina, sobre la presunta financiación irregular en el PSOE: "No sé si es muy frecuente esto de que el asesor se haga cargo de tus gastos personales"

Espejo Público charla con Carlos Alsina (Onda Cero) sobre la actualidad política que deja la semana. Cree que en la nueva citación del Tribunal Supremo a Koldo y Ábalos aportará nueva luz al caso teniendo ya el informe de la UCOen la mano. Considera que el juez les preguntará por los 95.000 euros que la UCO no acaba de determinar de dónde proceden. "El juez quiere esclarecer esta relación rara con el dinero. No sé si es muy frecuente esto de que el asesor se haga cargo de tus gastos personales, el sueldo de la empleada doméstica.. Lo pague él todo y no conste que tú se lo hayas pagado a él nunca".

Diferencia además la parte de la causa que investiga los sobres con efectivo del PSOE. El partido dice que estos eran gastos de representación que pasan Ábalos y Koldo como cualquier otro empleado de Ferraz que si ha pagado algo luego pide que se le reembolse. Recuerda Alsina que para que la tesis del PSOE sea correcta tiene que haber alguna manera de comprobar que todos los gastos de representación se correspondan con verdaderos gastos y en las cuantías que eran no fuera que se hayan engordado para atender otros recursos adicionales.

"El gerente del PSOE en aquel momento debería decir si abonó los gastos aunque sospechó que estuvieran hinchados"

Alsina está dispuesto a creerse que el PSOE tiene chequeados los gastos de representación que paso Ábalos o Koldo y se corresponden con la realidad aunque matiza que requiere "de un esfuerzo grande sabiendo la relación anómala que tenía Ábalos con el dinero".

"Sabemos que Ábalos cuando era ministro iba diciendo que no le llegaba para atender los gastos de su apretada vida personal. Pensar que una persona que se maneja en esos términos, y no ha ido en 4 años al cajero, como secretario de organización del PSOE ha tenido siempre un comportamiento escrupuloso con los gastos de representación cuesta creerlo".

Recuerda que el PSOE tuvo un gerente que se llama Mariano Moreno Pavón que hoy es presidente de la empresa pública del Uranio. Se publicó en su momento que este gerente alzó la voz para decir que Ábalos se estaba pasando con los gastos. El director y presentador de Más de Uno cree que sería importante que Moreno Pavón compareciera públicamente para aclarar si abonó esos gastos de representación a pesar de que sospechó que estaban hinchados.

"Macron ahora mismo está en un 'sin Dios'"

El primer ministro francés Sébastien Lecornu ha dimitido un día después de anunciar su Gobierno mientras Macron le ha forzado a formar un nuevo Ejecutivo para evitar un adelanto electoral. "Macron está ahora mismo en "un sin Dios". Al primer ministro que le ha presentado la dimisión le ha encomendado que intente sacar adelante un nuevo Gobierno pero ya ha dicho que si lo consigue él no va a ser el primer ministro, por lo que ve difícil esa negociación sin saber quién va a encabezar ese nuevo Gobierno", afirma Alsina.

Para el de Onda Cero "Macron está en una situación imposible en este momento". "Se empeña en que el primer ministro tiene que ser de su cuerda cuando no ha ganado él las legislativas y eso le genera dificultades. Tiene un Parlamento en el que el grupo mayoritario es de extrema derecha y una coalición de izquierdas que le está diciendo que ganaron las elecciones en la segunda vuelta y que proponga un primer ministro que sea afín. La situación es imposible, el riesgo de anticipadas es que salga un Parlamento aún más polarizado".

