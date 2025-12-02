Los talents que consiguieron un pleno en La Voz 2025: las voces que conquistaron a los cuatro coaches

La edición 2025 de La Voz ha demostrado, desde las Audiciones a Ciegas, un nivel vocal extraordinario. Varios talents consiguieron lo que muy pocos logran cada temporada: un pleno, es decir, que Pablo López, Malú, Mika y Sebastián Yatra se giraran al mismo tiempo para luchar por su voz.

Este año, un total de 10 artistas hicieron historia al provocar una reacción unánime del panel de coaches. Sus actuaciones se viralizaron, emocionaron al plató y dejaron claro que esta edición es una de las más potentes de los últimos años.

Aunque cada año es más difícil conseguir un pleno por culpa de los bloqueos, superbloqueos y ahora los megabloqueos, estos son los talents que han brillado esta temporada de La Voz:

Nela, la sensibilidad que conquistó a los cuatro coaches

Una voz llena de sensibilidad y técnica. Su interpretación cautivó desde la primera frase y dejó los coaches sin palabras con ‘Mañana’ de Silvia Pérez Cruz.

Jonny, la personalidad que encendió el plató desde la primera nota

Con un estilo personalísimo y un timbre de voz muy especial, Jonny consiguió uno de los plenos más bonitos de la edición. Fue el primer protagonista del Llego y canto, una de las grandes novedades de la temporada.

Sheila, la actitud que traspasó la pantalla

Su presencia escénica y su control vocal la convirtieron en una de las grandes sorpresas del año. Pleno merecidísimo.

La canción con la que conquistó Dani

Una voz limpia, emocionante y muy madura para su edad. Los cuatro coaches pelearon duro por llevárselo. El talent apostó por 'Ángel Caído', la canción de Malú y Pablo López con la que se llevó un enorme pleno.

SIsi Bon, personalidad y carisma en estado puro

Personalidad, carisma y un timbre inconfundible: su pleno fue uno de los más celebrados. La talent que demostró tener una fuerza vocal única, se llevó el megabloqueo de Malú que la quería en su equipo por encima de todo.

Luis, El Granaíno: el quejío que hizo historia en las Audiciones de 2025

Una actuación de fuerza y verdad. Su quejío flamenco hizo levantarse a todo el plató y logró el pleno con 'No me conviene'.

Mar, Delicadeza y sentimiento que tocaron el corazón del público

Delicadeza y emoción pura. Su pleno llegó con los coaches conmovidos. Todos coincidieron en que tenía algo mágico en la voz y por eso, Pablo no dudó en usar el megabloqueo.

Victoria, potencia, garra y una actuación que no dejó dudas

Potencia vocal y seguridad escénica. Su giro conjunto fue inmediato, casi al unísono. Con 'Deshazte de mí’ dejó una pista muy clara de con quién quería irse, y se emocionó al terminar la canción y ver que todos los coaches habían girado su silla.

La magia de Nia conquistó a los coaches

Soul, dulzura y personalidad. Su pleno confirmó que tiene un futuro enorme por delante. Con 'Antes de ti’ de Mon Laferte hizo que Pablo López usará su estrategia para tenerla en su equipo.

Julio: elegancia vocal que enamoró a los cuatro coaches

Una de las interpretaciones más elegantes de la temporada. El finalista de La Voz Kids demostró técnica y emoción en equilibrio perfecto.