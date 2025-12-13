Publicidad
La Voz
Oihan, Kimy, Antía y Audrey se convierten en finalistas tras una noche histórica
La semifinal de La Voz dejó cuatro nombres grabados en la memoria del público: Oihan, Kimy, Antía y Audrey lograron su pase a la gran final con actuaciones llenas de emoción y talento.
En La Voz, la tensión se disparó en la última gala antes de la final. Oihan, Kimy, Antía y Audrey consiguieron imponerse con interpretaciones que hicieron vibrar al público y a los coaches.
La emoción fue protagonista en una noche que marcó el rumbo hacia la gran final, donde todo está por decidir.