Oihan, Kimy, Audrey y Antía, finalistas de La Voz 2025

Oihan, Kimy, Antía y Audrey se convierten en finalistas tras una noche histórica

La semifinal de La Voz dejó cuatro nombres grabados en la memoria del público: Oihan, Kimy, Antía y Audrey lograron su pase a la gran final con actuaciones llenas de emoción y talento.

En La Voz, la tensión se disparó en la última gala antes de la final. Oihan, Kimy, Antía y Audrey consiguieron imponerse con interpretaciones que hicieron vibrar al público y a los coaches.

La emoción fue protagonista en una noche que marcó el rumbo hacia la gran final, donde todo está por decidir.

