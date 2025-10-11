Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones

“Te echaba de menos sin haberte conocido”: Pablo López vuelve a sacar su vena poética para conquistar a este talent

Pedro dejó sin palabras a los coaches tras su actuación, pero todos intentaron sacar sus mejores armas para llevárselo a su terreno.

“Te echaba de menos sin haberte conocido”: Pablo López vuelve a sacar su vena poética para conquistar a este talent

“Te echaba de menos sin haberte conocido”: Pablo López vuelve a sacar su vena poética para conquistar a este talent

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Pedro sorprendió a los coaches de La Voz en las cuartas Audiciones a ciegas con su interpretación de ‘Falling’ de Harry Styles y Sebastián Yatra, Pablo López y Mika no dudaron en girar su silla.

Tras su actuación, Pedro explicaba a los coaches que trabajó como electricista durante mucho tiempo, pero ahora está intentando apostar por la música. A pesar de sus nervios, ha demostrado su enorme talento sobre el escenario.

Por primera vez en el programa, hemos visto a Sebastián Yatra quedarse sin palabras. “Me quedé tocado por la actuación. Normalmente soy de muchas palabras, pero ahora fui mucho de sentimiento”, explicaba con la voz entrecortada el coach.

Pablo López presentaba una emoción similar a su compañero, aunque intentó sacar su vena poética para convencer al talent de que se marchase a su equipo: “Solo quería decirte que te echaba de menos sin echarte conocido”, le aseguró a Pedro. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!

Esta talent canta ‘Deshazte de mí’ de Malú y rompe a llorar al conseguir un pleno

Esta talent canta ‘Deshazte de mí’ de Malú y rompe a llorar al conseguir un pleno

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

“Te echaba de menos sin haberte conocido”: Pablo López vuelve a sacar su vena poética para conquistar a este talent

“Te echaba de menos sin haberte conocido”: Pablo López vuelve a sacar su vena poética para conquistar a este talent

"Ha cambiado todo": Pablo Motos echa la vista atrás y reflexiona sobre sus comienzos en El Hormiguero

Pablo Motos: “Lo más grave que ha hecho este Gobierno es enfrentarnos"

Manu suma una nueva palabra maldita: el fallo que le cuesta un bote histórico en El Rosco de Pasapalabra

Manu suma una nueva palabra maldita: el fallo que le cuesta un bote histórico en El Rosco de Pasapalabra

Paz Padilla y José Corbacho llegan para brillar con su humor Emparejados: “Tenemos un pasado”
Avance Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

Paz Padilla y José Corbacho llegan para brillar con su humor Emparejados: “Tenemos un pasado”

Mika llama “rara” a esta talent al terminar la actuación: “Pero es una cosa positiva”
Mejores momentos | Audiciones

Mika llama “rara” a esta talent al terminar la actuación: “Pero es una cosa positiva”

Receta sabrosa de pollo relleno con salsa de Oporto, de Karlos Arguiñano: "Os va a sorprender"
Para 4 personas

La receta de Arguiñano para un pollo relleno con salsa de Oporto que conquista sin esfuerzo

Arguiñano enseña cómo convertir dos pechugas en un plato sofisticado y económico: rellenas con jamón y tomate, horneadas con salsa de Oporto y acompañadas de chalotas, listo para cuatro personas.

Taquígrafa
Nos lo cuenta

La taquígrafa que fue testigo de los secretos del Congreso de los Diputados: "El 23-F estuve a punto de entrar"

Fue los ojos y los oídos del Congreso de los Diputados durante el franquismo y la posterior Transición. Hoy, Ana Rivera nos cuenta las anécdotas más llamativas de toda una vida de historia.

Plenos, reencuentros y doble empate entre los coaches en las cuartas Audiciones de La Voz

Plenos, reencuentros y doble empate entre los coaches en las cuartas Audiciones de La Voz

La emoción continua el próximo viernes en la penúltima noche de Audiciones de La Voz

La emoción continua el próximo viernes en la penúltima noche de Audiciones de La Voz

Las suplicas de Malú hacen efecto en Mika y pulsa por el quejío de Blanca

Las suplicas de Malú hacen efecto en Mika y pulsa por el quejío de Blanca

Publicidad