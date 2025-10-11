“Te echaba de menos sin haberte conocido”: Pablo López vuelve a sacar su vena poética para conquistar a este talent

Pedro sorprendió a los coaches de La Voz en las cuartas Audiciones a ciegas con su interpretación de ‘Falling’ de Harry Styles y Sebastián Yatra, Pablo López y Mika no dudaron en girar su silla.

Tras su actuación, Pedro explicaba a los coaches que trabajó como electricista durante mucho tiempo, pero ahora está intentando apostar por la música. A pesar de sus nervios, ha demostrado su enorme talento sobre el escenario.

Por primera vez en el programa, hemos visto a Sebastián Yatra quedarse sin palabras. “Me quedé tocado por la actuación. Normalmente soy de muchas palabras, pero ahora fui mucho de sentimiento”, explicaba con la voz entrecortada el coach.

Pablo López presentaba una emoción similar a su compañero, aunque intentó sacar su vena poética para convencer al talent de que se marchase a su equipo: “Solo quería decirte que te echaba de menos sin echarte conocido”, le aseguró a Pedro. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!