Paz Padilla desata la locura bailando twerking en Emparejados

Paz Padilla y José Corbacho son polifacéticos, pero sobre todo brillan por su gran sentido del humor. Los invitados han llegado a Emparejados con mucha fuerza, Paz Padilla se ha subido encima de Joaquín para bailar sobre él, un momento que José Corbacho ha querido imitar sobre el exfutbolista.

“A mí ya me han reventado”, ha asegurado bromeando el presentador. La actriz no ha dudado en demostrar su espectacular estado físico y su destreza bailando y se ha atrevido a practicar twerking en la mesa de Emparejados.

Disfruta del divertido baile de Paz Padilla ante la atenta mirado de Joaquín y Susana Saborido ¡Todo un espectáculo!