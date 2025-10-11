Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho
Paz Padilla desata la locura bailando twerking en Emparejados
La energía de Paz Padilla y José Corbacho se ha notado nada más pisar el plató de Emparejados. La humorista se ha lanzado encima de Joaquín para bailar sobre él.
Paz Padilla y José Corbacho son polifacéticos, pero sobre todo brillan por su gran sentido del humor. Los invitados han llegado a Emparejados con mucha fuerza, Paz Padilla se ha subido encima de Joaquín para bailar sobre él, un momento que José Corbacho ha querido imitar sobre el exfutbolista.
“A mí ya me han reventado”, ha asegurado bromeando el presentador. La actriz no ha dudado en demostrar su espectacular estado físico y su destreza bailando y se ha atrevido a practicar twerking en la mesa de Emparejados.
Disfruta del divertido baile de Paz Padilla ante la atenta mirado de Joaquín y Susana Saborido ¡Todo un espectáculo!
