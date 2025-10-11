Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

Paz Padilla desata la locura bailando twerking en Emparejados

La energía de Paz Padilla y José Corbacho se ha notado nada más pisar el plató de Emparejados. La humorista se ha lanzado encima de Joaquín para bailar sobre él.

La humorista baila divertida

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Paz Padilla y José Corbacho son polifacéticos, pero sobre todo brillan por su gran sentido del humor. Los invitados han llegado a Emparejados con mucha fuerza, Paz Padilla se ha subido encima de Joaquín para bailar sobre él, un momento que José Corbacho ha querido imitar sobre el exfutbolista.

“A mí ya me han reventado”, ha asegurado bromeando el presentador. La actriz no ha dudado en demostrar su espectacular estado físico y su destreza bailando y se ha atrevido a practicar twerking en la mesa de Emparejados.

Disfruta del divertido baile de Paz Padilla ante la atenta mirado de Joaquín y Susana Saborido ¡Todo un espectáculo!

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

El emotivo mensaje del abuelo de Aday, un chico trans en Emparejados

El emotivo mensaje del abuelo de Aday, un chico trans en Emparejados: “Pido que poco a poco la sociedad vaya mejorando”

Susana Saborido y Joaquín se sinceran: “Nuestra hija Salma entró en el cuarto mientras hacíamos el amor”

Susana Saborido y Joaquín se sinceran: “Nuestra hija Salma entró en el cuarto mientras hacíamos el amor”

La confesión de Paz Padilla : “Yo he sido infiel”

La confesión de Paz Padilla : “Yo he sido infiel”

Paz Padilla la lía al quitarse el sujetador en Emparejados
Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

Paz Padilla la lía al quitarse el sujetador en Emparejados

Susana Saborido deja planchado a Joaquín: “Con la luz apagada es más fácil fingir”
Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

Susana Saborido deja planchado a Joaquín: “Con la luz apagada es más fácil fingir”

La guerra de chistes entre Paz Padilla, José Corbacho y Joaquín
Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

La guerra de chistes entre Paz Padilla, José Corbacho y Joaquín: “Nos van a excomulgar”

El presentador de Emparejados y los invitados no han dudado en sacar sus mejores armas para hacer reír.

José Corbacho se sincera: “Roberto Leal dice que si Joaquín se hubiese sacrificado habría sido un pedazo de futbolista”
Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

José Corbacho se sincera: “Roberto Leal dice que si Joaquín se hubiese sacrificado habría sido un pedazo de futbolista”

El director ha querido hacer un divertido comentario al excapitán del Betis sobre su trayectoria como futbolista profesional.

La revelación de Paz Padilla: “Mi madre decía que yo era radiactiva y yo mamá, que no, hiperactiva”

La revelación de Paz Padilla: “Mi madre decía que yo era radiactiva y yo mamá, que no, hiperactiva”

El chascarrillo de Paz Padilla sobre su nariz: “Yo la primavera la huelo en octubre”

El chascarrillo de Paz Padilla sobre su nariz: “Yo la primavera la huelo en octubre”

Paz Padilla desata la locura bailando twerking en Emparejados

Paz Padilla desata la locura bailando twerking en Emparejados

Publicidad