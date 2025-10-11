Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones

Mika llama “rara” a esta talent al terminar la actuación: “Pero es una cosa positiva”

El coach se quedó muy sorprendido con el estilo de Sophia y le dedicó unas palabras muy peculiares tras su audición.

Mika llama “rara” a esta talent al terminar la actuación: “Pero es una cosa positiva”

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Sophia sorprendió en escenario de La Voz interpretando ‘Waiting Room’ de Phoebe Bridgers con la que consiguió que Mika se girase en el último momento. ¡El coach nos hizo sufrir hasta el final!

A Pablo López le sorprendió de que su compañero tardase tanto tiempo en girar su silla y le preguntó a qué se había debido. "La persona es rara", espetó de repente Mika dejando a los demás coaches boquiabiertos.

El cantante quiso explicar que la connotación de la palabra era completamente positiva. Él necesitaba en su equipo una voz diferente que no pudiera englobarse en ninguno de los géneros por los que ya había apostado en las anteriores Audiciones.

Después de explicarlo, Mika le preguntó directamente a Sophia se se consideraba 'rara', a lo que ella contestó que esí. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

La actuación de este talent emociona a Sebastián Yatra: “Me ha dejado tocado”

La actuación de este talent emociona a Sebastián Yatra: “Me ha dejado tocado”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Paz Padilla y José Corbacho llegan para brillar con su humor Emparejados: “Tenemos un pasado”

Paz Padilla y José Corbacho llegan para brillar con su humor Emparejados: “Tenemos un pasado”

Mika llama “rara” a esta talent al terminar la actuación: “Pero es una cosa positiva”

Mika llama “rara” a esta talent al terminar la actuación: “Pero es una cosa positiva”

Receta sabrosa de pollo relleno con salsa de Oporto, de Karlos Arguiñano: "Os va a sorprender"

La receta de Arguiñano para un pollo relleno con salsa de Oporto que conquista sin esfuerzo

Taquígrafa
Nos lo cuenta

La taquígrafa que fue testigo de los secretos del Congreso de los Diputados: "El 23-F estuve a punto de entrar"

Plenos, reencuentros y doble empate entre los coaches en las cuartas Audiciones de La Voz
Resumen de la gala

Plenos, reencuentros y doble empate entre los coaches en las cuartas Audiciones de La Voz

La emoción continua el próximo viernes en la penúltima noche de Audiciones de La Voz
Avance

La emoción continua el próximo viernes en la penúltima noche de Audiciones de La Voz

Cada vez es más dificil pulsar el botón para los coaches que se quedan sin armas en las últimas galas de la edición.

Las suplicas de Malú hacen efecto en Mika y pulsa por el quejío de Blanca
Actuación | Audiciones

Las suplicas de Malú hacen efecto en Mika y pulsa por el quejío de Blanca

La sevillana demostró lo especial que es su voz al cantar ‘Cuando nadie me ve’ de Alejandro Sanz en las Audiciones a ciegas.

Este talent regresa al escenario de La Voz 4 años después de su primera Audición

Este talent regresa al escenario de La Voz 4 años después de su primera Audición

Una propuesta diferente: este talent busca su hueco en La Voz con el country

Una propuesta diferente: este talent busca su hueco en La Voz con el country

La actuación de este talent emociona a Sebastián Yatra: “Me ha dejado tocado”

La actuación de este talent emociona a Sebastián Yatra: “Me ha dejado tocado”

Publicidad