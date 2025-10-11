Mika llama “rara” a esta talent al terminar la actuación: “Pero es una cosa positiva”

Sophia sorprendió en escenario de La Voz interpretando ‘Waiting Room’ de Phoebe Bridgers con la que consiguió que Mika se girase en el último momento. ¡El coach nos hizo sufrir hasta el final!

A Pablo López le sorprendió de que su compañero tardase tanto tiempo en girar su silla y le preguntó a qué se había debido. "La persona es rara", espetó de repente Mika dejando a los demás coaches boquiabiertos.

El cantante quiso explicar que la connotación de la palabra era completamente positiva. Él necesitaba en su equipo una voz diferente que no pudiera englobarse en ninguno de los géneros por los que ya había apostado en las anteriores Audiciones.

Después de explicarlo, Mika le preguntó directamente a Sophia se se consideraba 'rara', a lo que ella contestó que esí. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!