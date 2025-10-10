El plató se rinde ante ‘Vuelvo a verte’: Malú y Pablo López emocionan junto a una fan en La Voz

Victoria estaba viviendo un sueño. La joven granadina consiguió un pleno al interpretar ‘Deshazte de mí’ de Malú en las Audiciones a ciegas de La Voz. Desde los primeros compases, la emoción se sintió en el plató y los cuatro coaches no tardaron en girar sus sillas, maravillados por lo que ha logrado transmitir en el escenario.

Tras la actuación, los coaches desplegaron sus mejores discursos para convencerla. Todos querían tenerla en su equipo, pero fue Malú quien protagonizó uno de los momentos más especiales de la temporada al hacerle una propuesta que la talent no pudo rechazar: “¿Cantamos juntas?”.

Visiblemente emocionada, Victoria empezó a temblar y eligió cantar ‘Vuelvo a verte’. “Esa me suena”, bromeó Pablo López, que se unió al momento para acompañarlas al piano. Juntos, los tres regalaron una versión mágica, llena de emoción, complicidad y talento.