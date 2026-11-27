La primera Semifinal de La Voz exige a los talents demostrar su evolución a lo largo del programa. Por eso, Irene no ha querido dejarse nada en el tintero y ha decidido ir a lo grande, eligiendo una de sus canciones favoritas: ‘La despedida’ de Cami.

Lo ha hecho con la misma versión que Iara Lombardi, concursante del programa en Argentina el pasado año, interpretó al otro lado del charco. Al igual que ella, Irene ha sabido capturar la esencia del tema en cada nota, transmitiendo a los allí presentes toda la emoción que envuelve a la obra original.

Irene ha hecho suyas todas las canciones que ha ido entonando a lo largo de su paso por La Voz. Por eso, en la primera gala de Directos, era de esperar que lo volviera a hacer; no obstante, lo que muchos creían imposible es que se superara todavía más.

Una capacidad que ha dejado sin palabras a su coach, Lola Índigo, quien ha querido destacar la implicación personal de la concursante con el tema: "Ha conectado ella con la letra, esta canción la ha elegido ella", ha explicado antes de rendirse ante su madurez artística: "Es muy fuerte que siendo tan jovencita conectes así con todo lo que haces siempre", ha sentenciado.