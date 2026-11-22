Lola Índigo lanzó el guante a Melendi en las Batallas Cruzadas de La Voz en Antena 3 enfrentando a Charlotte y Marta Salas en uno de los duelos más potentes y disputados de la noche. Charlotte volvió a exhibir su dominio vocal y su capacidad de control defendiendo 'Million Years Ago', de Adele —tema con el que ya había conquistado a los coaches en las Audiciones a ciegas—, lo que llevó a su coach a aplaudir su perseverancia y a definir el enfrentamiento como un auténtico batallón.

En la vereda opuesta, Marta Salas desplegó toda su personalidad y carga emocional con 'Sexo, violencia y llantas', de Rosalía, una propuesta que desarmó a Melendi al asegurar que había traspasado la pantalla y que la lleva en el corazón. Finalmente, el voto del público otorgó el triunfo a Marta Salas, asegurándole un billete hacia los Directos tras un pulso de altísimo nivel.