Despedida durante su baja laboral tras el ataque de un perro: "Alegaron un hurto y no me dieron tiempo ni a defenderme"

Isabel trabajaba en una clínica veterinaria en la que un perro sin bozal le mordió la mano, algo que, según nos cuenta, se podría haber evitado. La herida se inflamó y llegó a impedirle mover la mano, por lo que tuvo que ser operada hasta en dos ocasiones y recibió la baja laboral.

Tres meses después del incidente y aún durante su baja, la sorprendieron con una carta de despido, algo que Isabel denuncia como una irregularidad. "Alegaron un robo de unas pastillas", nos cuenta, "no me dieron tiempo ni a demostrar mi inocencia".

Según Isabel, el motivo del despido no es el que alegó la empresa. "No había buen rollo, ya habían despedido a una compañera mía por lo mismo", señala.

Hoy, Isabel tiene la mano destrozada y ha perdido su trabajo por culpa de lo que ella califica de negligencia. ¿Logrará hacer justicia?