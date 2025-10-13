Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Despedida durante su baja laboral tras el ataque de un perro: "Alegaron un hurto y no me dieron tiempo ni a defenderme"

Isabel es veterinaria y sufrió el ataque de un perro durante su jornada laboral. Las mordeduras eran tan complicadas que le dieron la baja y, antes de reincorporarse, la despidieron del trabajo.

Despedida

Publicidad

Isabel trabajaba en una clínica veterinaria en la que un perro sin bozal le mordió la mano, algo que, según nos cuenta, se podría haber evitado. La herida se inflamó y llegó a impedirle mover la mano, por lo que tuvo que ser operada hasta en dos ocasiones y recibió la baja laboral.

Tres meses después del incidente y aún durante su baja, la sorprendieron con una carta de despido, algo que Isabel denuncia como una irregularidad. "Alegaron un robo de unas pastillas", nos cuenta, "no me dieron tiempo ni a demostrar mi inocencia".

Según Isabel, el motivo del despido no es el que alegó la empresa. "No había buen rollo, ya habían despedido a una compañera mía por lo mismo", señala.

Hoy, Isabel tiene la mano destrozada y ha perdido su trabajo por culpa de lo que ella califica de negligencia. ¿Logrará hacer justicia?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Despedida

Despedida durante su baja laboral tras el ataque de un perro: "Alegaron un hurto y no me dieron tiempo ni a defenderme"

Rafael cobra el doble como camarero en Alemania que como médico en España: "Gano más dinero que mis compañeros"

Rafael cobra el doble como camarero en Alemania que como médico en España: "Gano más que mis compañeros que se quedaron"

Encuentran el cuerpo de un vecino que llevaba 15 años muerto: "Pensábamos que estaba en una residencia"

Encuentran el cuerpo de un vecino que llevaba 15 años muerto: "Pensábamos que estaba en una residencia"

Vecina de Gandía
Última hora

La denuncia de una vecina de Gandía tras la inundación de su casa y su coche por la DANA: "¿Y ahora esto quién lo paga?"

De la improvisación de Yatra a la historia de la canción de Pablo a Malú: revive los momentos más virales de La Voz
¡Vota por tu favorito!

De la improvisación de Yatra a la historia de la canción de Pablo a Malú: revive los momentos más virales de La Voz

Marlene Morreau de sex symbol al olvido
Edadismo

Marlène Mourreau, de sex symbol al olvido: "Llego delante del productor y le veo bajándose la bragueta"

La vedette sufre de edadismo denunciando que a los hombres no se les exige arreglarse.

Intento de estafa
ESTAFA SECUESTRO

La pesadilla de una familia durante un intento de estafa: "Dijeron que estaba secuestraba"

Una llamada desde el número de su hija encendió una alerta: un hombre, utilizando su teléfono, aseguraba tenerla secuestrada y pedía 800.000 euros a la familia si querían volver a verla sana y salva.

Centro de menores Hortaleza

24 horas en un centro de menores no acompañados: “O aparece la mochila o todos detenidos”

Todo termina como empezó: Ana devuelve los gajos a Vicky

Todo termina como empezó: Ana devuelve los gajos a Vicky

Concierto Andy y Lucas

Los detalles del último concierto de Andy y Lucas que evidencian su ruptura total

Publicidad