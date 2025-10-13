Antena 3 LogoAntena3
Hablamos con él

El cantante que ha demandado a los Rolling Stones por plagio: "Ellos dicen que son casualidades sonoras de estilo"

Sergio, cantante en el grupo español Angelslang, ha demandado a Mick Jagger y Keith Richards. Este asegura que, tras mandarles una maqueta de su música, el grupo sacó dos canciones idénticas a las suyas.

Denuncia a los Rolling Stones

Sergio García Fernández, el líder del grupo Angelslang, está en plena batalla judicial con Mick Jagger y Keith Richards, miembros de los Rolling Stones, por un presunto plagio de sus canciones.

Todo comenzó cuando Chris Jagger, el hermano de Mick, recibió en mano cuatro maquetas de Angelslang. Este confirmó haberle enviado a Mick Jagger las copias y, años después, un conocido del grupo español advertía el parecido entre 'Living in a Ghost Town' y dos canciones de suyas ('So Sorry' y 'Seed of God').

Los Rolling Stones negaron que se tratara de un caso de plagio y alegaron que tan solo se trataba de "casualidades sonoras de estilo". "Nos dijeron que podíamos ser denunciados si llegábamos a publicar algo por injurias y calumnias", nos cuenta Sergio García.

Tras interponer una primera denuncia en Nueva Orleans, el caso se ha trasladado a España, con los Rolling Stones aceptando someterse a la jurisprudencia de nuestro país. ¿Logrará Sergio demostrar su verdad?

Irene Rosales

Irene Rosales, exmujer de Kiko Rivera, de nuevo ilusionada: "Es una relación que lleva fraguándose unos meses"

Morante de la Puebla

El motivo de la repentina retirada de Morante de la Puebla: "No se podía reajustar su tratamiento si estaba en activo"

Lorena Vázquez

Lorena Vázquez: "La relación entre Andy y Lucas es prácticamente inexistente, hacían las pruebas de sonido por separado"

Sofía
Nos lo cuenta

Sofía trabaja en Madrid, pero vive en Valladolid: "Voy y vuelvo todos los días para ahorrar en alquiler"

Despedida
Nos lo cuenta

Despedida durante su baja laboral tras el ataque de un perro: "Alegaron un hurto y no me dieron tiempo ni a defenderme"

Isabel es veterinaria y sufrió el ataque de un perro durante su jornada laboral. Las mordeduras eran tan complicadas que le dieron la baja y, antes de reincorporarse, la despidieron del trabajo.

Trabajar en el extranjero

Rafael cobra el doble como camarero en Alemania que como médico en España: "Gano más que mis compañeros que se quedaron"

Muchos jóvenes, como Rafael, se ven obligados a irse al extranjero para ganar más dinero. En su caso, compagina varios empleos con sus estudios de médico, llegando a ganar el doble de lo que cobraría ejerciendo su profesión en nuestro país.

Encuentran el cuerpo de un vecino que llevaba 15 años muerto: "Pensábamos que estaba en una residencia"

Encuentran el cuerpo de un vecino que llevaba 15 años muerto: "Pensábamos que estaba en una residencia"

Vecina de Gandía

La denuncia de una vecina de Gandía tras la inundación de su casa y su coche por la DANA: "¿Y ahora esto quién lo paga?"

De la improvisación de Yatra a la historia de la canción de Pablo a Malú: revive los momentos más virales de La Voz

De la improvisación de Yatra a la historia de la canción de Pablo a Malú: revive los momentos más virales de La Voz

