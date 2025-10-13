El cantante que ha demandado a los Rolling Stones por plagio: "Ellos dicen que son casualidades sonoras de estilo"

Sergio García Fernández, el líder del grupo Angelslang, está en plena batalla judicial con Mick Jagger y Keith Richards, miembros de los Rolling Stones, por un presunto plagio de sus canciones.

Todo comenzó cuando Chris Jagger, el hermano de Mick, recibió en mano cuatro maquetas de Angelslang. Este confirmó haberle enviado a Mick Jagger las copias y, años después, un conocido del grupo español advertía el parecido entre 'Living in a Ghost Town' y dos canciones de suyas ('So Sorry' y 'Seed of God').

Los Rolling Stones negaron que se tratara de un caso de plagio y alegaron que tan solo se trataba de "casualidades sonoras de estilo". "Nos dijeron que podíamos ser denunciados si llegábamos a publicar algo por injurias y calumnias", nos cuenta Sergio García.

Tras interponer una primera denuncia en Nueva Orleans, el caso se ha trasladado a España, con los Rolling Stones aceptando someterse a la jurisprudencia de nuestro país. ¿Logrará Sergio demostrar su verdad?