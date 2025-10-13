Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Famosos

Lorena Vázquez: "La relación entre Andy y Lucas es prácticamente inexistente, hacían las pruebas de sonido por separado"

El dúo se despedía ayer de los escenarios en un agridulce concierto en Madrid. Sin embargo, el conflicto entre Andy y Lucas continúa más allá de su final como grupo y Lorena Vázquez nos cuenta todos los detalles.

Lorena Vázquez

Publicidad

Andy y Lucas llevan meses en el foco mediático. Los rumores de una supuesta mala relación entre ambos les han acompañado durante su gira de despedida de los escenarios, que terminaba ayer en el Palacio Vistalegre de Madrid.

Amiga de la mujer de Lucas

Pese a que parecía que la separación se iba a llevar consigo la polémica, esta se ha acrecentado tras el último concierto. Durante la noche, Andy se mostró serio, dejando a Lucas en un primer plano y saliendo a hombros, mientras él lo hacía a pie.

Según nuestra colaboradora Lorena Vázquez, la tensión entre los miembros del grupo se habría acrecentado por temas económicos. Lucas es la persona que lleva el dúo como empresa, por lo que Andy funciona como un "asalariado". "Creo que queda finiquitar asuntos económicos para que la ruptura sea definitiva", nos cuenta.

Lorena Vázquez advierte que la relación entre ambos está rota fuera del escenario. "Han escenificado una relación cordial por el bien de la gira", señala, "pero hacían las pruebas de sonido por separado".

La separación de Andy y Lucas no disuelve la polémica. ¿Aclarará Andy la relación que tiene con Lucas? ¿Qué fue lo que dinamitó su relación?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Irene Rosales

Irene Rosales, exmujer de Kiko Rivera, de nuevo ilusionada: "Es una relación que lleva fraguándose unos meses"

Morante de la Puebla

El motivo de la repentina retirada de Morante de la Puebla: "No se podía reajustar su tratamiento si estaba en activo"

Lorena Vázquez

Lorena Vázquez: "La relación entre Andy y Lucas es prácticamente inexistente, hacían las pruebas de sonido por separado"

Denuncia a los Rolling Stones
Hablamos con él

El cantante que ha demandado a los Rolling Stones por plagio: "Ellos dicen que son casualidades sonoras de estilo"

Sofía
Nos lo cuenta

Sofía trabaja en Madrid, pero vive en Valladolid: "Voy y vuelvo todos los días para ahorrar en alquiler"

Despedida
Nos lo cuenta

Despedida durante su baja laboral tras el ataque de un perro: "Alegaron un hurto y no me dieron tiempo ni a defenderme"

Isabel es veterinaria y sufrió el ataque de un perro durante su jornada laboral. Las mordeduras eran tan complicadas que le dieron la baja y, antes de reincorporarse, la despidieron del trabajo.

Rafael cobra el doble como camarero en Alemania que como médico en España: "Gano más dinero que mis compañeros"
Trabajar en el extranjero

Rafael cobra el doble como camarero en Alemania que como médico en España: "Gano más que mis compañeros que se quedaron"

Muchos jóvenes, como Rafael, se ven obligados a irse al extranjero para ganar más dinero. En su caso, compagina varios empleos con sus estudios de médico, llegando a ganar el doble de lo que cobraría ejerciendo su profesión en nuestro país.

Encuentran el cuerpo de un vecino que llevaba 15 años muerto: "Pensábamos que estaba en una residencia"

Encuentran el cuerpo de un vecino que llevaba 15 años muerto: "Pensábamos que estaba en una residencia"

Vecina de Gandía

La denuncia de una vecina de Gandía tras la inundación de su casa y su coche por la DANA: "¿Y ahora esto quién lo paga?"

De la improvisación de Yatra a la historia de la canción de Pablo a Malú: revive los momentos más virales de La Voz

De la improvisación de Yatra a la historia de la canción de Pablo a Malú: revive los momentos más virales de La Voz

Publicidad