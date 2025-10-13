Lorena Vázquez: "La relación entre Andy y Lucas es prácticamente inexistente, hacían las pruebas de sonido por separado"

Andy y Lucas llevan meses en el foco mediático. Los rumores de una supuesta mala relación entre ambos les han acompañado durante su gira de despedida de los escenarios, que terminaba ayer en el Palacio Vistalegre de Madrid.

Pese a que parecía que la separación se iba a llevar consigo la polémica, esta se ha acrecentado tras el último concierto. Durante la noche, Andy se mostró serio, dejando a Lucas en un primer plano y saliendo a hombros, mientras él lo hacía a pie.

Según nuestra colaboradora Lorena Vázquez, la tensión entre los miembros del grupo se habría acrecentado por temas económicos. Lucas es la persona que lleva el dúo como empresa, por lo que Andy funciona como un "asalariado". "Creo que queda finiquitar asuntos económicos para que la ruptura sea definitiva", nos cuenta.

Lorena Vázquez advierte que la relación entre ambos está rota fuera del escenario. "Han escenificado una relación cordial por el bien de la gira", señala, "pero hacían las pruebas de sonido por separado".

La separación de Andy y Lucas no disuelve la polémica. ¿Aclarará Andy la relación que tiene con Lucas? ¿Qué fue lo que dinamitó su relación?