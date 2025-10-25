Zaira pone el broche de oro a las Audiciones de La Voz 2025 en el equipo Sebastián Yatra

Zaira llegó al escenario de La Voz 2025 sin imaginar que su actuación se convertiría en un momento histórico para el programa.

Con una voz dulce y honesta, la joven cantó ‘I knew it, i know you’ desde el corazón y conquistó a Sebastián Yatra, que no solo pulsó el botón, sino que la eligió para ocupar la última plaza de la edición.

El coach colombiano le dedicó unas palabras que hicieron vibrar el plató: “Sigue cantando para ti toda la vida, porque uno nunca sabe cuántos corazones puede sanar”. Un mensaje lleno de sensibilidad que resumió la esencia de lo que significa estar en La Voz.

“Eres la última voz que elegimos en La Voz”, anunció Yatra, confirmando que Zaira cerraba su equipo y ponía el broche final a las Audiciones a ciegas de esta edición. El público estalló en aplausos mientras la joven, entre lágrimas y sonrisas, agradecía la oportunidad de cumplir su sueño.

Con la elección de Zaira, Sebastián Yatra completó su equipo de La Voz 2025 y cerró la fase de Audiciones con un final de gala a la altura de la emoción vivida durante toda la temporada.