¡Nuevos talentos!
"Eres perfecto": la próxima semana, aumenta la competitividad entre los coaches en las segundas Audiciones a ciegas
Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López sacarán todas sus armas para convencer a los nuevos talents para que se vayan a su equipo.
¡Menudas primeras Audiciones a ciegas hemos vivido! Los cuatro coaches han conseguido las primeras voces para sus equipos y han mostrado sus primeras cartas para esta temporada.
La próxima semana, la competitividad aumentará entre Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra al escuchar las voces tan especiales y diferentes que pisarán el escenario de La Voz.
"Nací el mismo día que tú", le dirá a una talent a uno de los coaches recalcando una posible conexión especial entre ellos. ¡Aquí todo el mundo juega sus mejores cartas!
"Te estoy escuchando, pero te quiero matar", le dirá Mika a uno de sus compañeros al ver que pueden arrebatarle una voz que le interesa. ¡No te pierdas las próximas Audiciones a ciegas, el viernes que viene a las 22:00h en Antena 3!
