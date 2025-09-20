Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Audiciones

‘Ángel caído’, la canción que siempre une a Pablo López y Malú vuelve a emocionar en La Voz

Los coaches se han subido al escenario para interpretar este tema tan especial en sus vidas.

Malú y Pablo López

Celia Gil
Publicado:

La séptima temporada de La Voz vivió uno de sus momentos más emocionantes con la actuación de Dani, que eligió interpretar ‘Ángel caído’, la canción que Pablo López escribió para Malú y que se ha convertido en uno de los temas más especiales de su carrera.

Su interpretación conmovió al público y a los coaches, consiguiendo un pleno. Además, Malú no dudó en usar el superbloqueo para impedir que Pablo pudiera luchar por la voz del joven, asegurándose así de que Dani acabara en su equipo.

Tras esta actuación cargada de emoción, llegó la sorpresa: Malú y Pablo López subieron juntos al escenario para cantar ‘Ángel caído’. Un momento único, lleno de complicidad y recuerdos, ya que ambos se conocen desde hace muchos años y han compartido innumerables experiencias.

Con gran emoción, Pablo confesó: “Mira que la hemos hecho veces, pero la voz tiene esa magia”. Una frase que resume la intensidad de un instante que ya forma parte de los grandes momentos de La Voz.

¡Revívelo en el vídeo de arriba!

