“Gracias por esta oportunidad”: esta actuación conmueve a Malú a pesar del fallo de esta talent

El cierre de la primera gala de Audiciones a ciegas en La Voz tuvo como protagonista a Perla, cuyo nombre artístico es Khimuke. La joven llegó al escenario decidida a luchar por su gran sueño: formar parte del talent musical más visto de la televisión.

Con emoción y algunos nervios, interpretó ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G, un tema con el que quiso demostrar su estilo y personalidad. Su voz especial llamó la atención desde el primer momento, aunque los nervios le jugaron una mala pasada y llegó a perderse en algún momento de la canción.

Aun así, la actuación transmitió la esencia de una artista con mucho por mostrar. Malú fue la coach que más conectó con ella y por eso pulsó el botón. Tras escucharla, quiso darle un mensaje sincero: “Tengo una canción increíble y cuando yo la canto, no es mi canción, no nos hacemos una. Hay otras canciones que pasan más desapercibidas y cuando nos unimos crecen”.

La coach añadió: “Creo que hoy aquí no era este momento y no era esta canción, pero creo que tienes algo muy importante que has dejado entrever”.

La joven solo pudo dar las gracias a Malú por confiar en ella a pesar de los nervios: “Gracias por la oportunidad”.