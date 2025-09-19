Publicidad
La Encrucijada
Laura se despide de César y confiesa a Amanda lo que siente realmente por él
Antes de marcharse a Madrid, Laura entrega las llaves a Amanda y le revela la verdad sobre los audios y sus sentimientos por César, dejando a la joven Oramas impactada.
Tras la tensa discusión en la cárcel, Laura asume que su lugar ya no está en Oramas. Decide dar un paso definitivo y entrega las llaves de la casa de César, enfrentándose cara a cara con Amanda.
En una conversación sincera, la mexicana admite que aún ama a César y confiesa su dolor. Amanda, sin embargo, advierte que el juicio que se acerca cambiará todo para siempre.