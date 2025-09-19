Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

“Haría todo lo que fuera por estar en tu pellejo”: Laura confiesa a Amanda la verdad sobre los audios que mandó

La Encrucijada

Laura se despide de César y confiesa a Amanda lo que siente realmente por él

Antes de marcharse a Madrid, Laura entrega las llaves a Amanda y le revela la verdad sobre los audios y sus sentimientos por César, dejando a la joven Oramas impactada.

Tras la tensa discusión en la cárcel, Laura asume que su lugar ya no está en Oramas. Decide dar un paso definitivo y entrega las llaves de la casa de César, enfrentándose cara a cara con Amanda.

En una conversación sincera, la mexicana admite que aún ama a César y confiesa su dolor. Amanda, sin embargo, advierte que el juicio que se acerca cambiará todo para siempre.

Antena 3» Vídeos