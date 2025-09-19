Avance
“Que no tengan piedad”: Orhan ordena secuestrar a Kazim en el próximo capítulo de Una nueva vida
El odio estalla y Kazim paga el precio. Este domingo, en Una nueva vida, Orhan toma una decisión que lo cambia todo.
Después de una dura discusión con İfakat, que le reprocha no hacer nada contra Kazim, Orhan rompe su silencio y pasa a la acción. Cansado de las humillaciones, da la orden de ¡secuestrar a Kazim!
“Lo haremos cuando esté solo. Y que no tengan piedad”, le dice a sus hombres, dejando claro que busca venganza.
Horas más tarde, se lleva a cabo el encargo: sacan a la fuerza a Kazim del coche mientras el miedo lo paraliza. ¿Sobrevivirá a este ajuste de cuentas? ¿O esta vez ha llegado su final?
