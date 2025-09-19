Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

“Que no tengan piedad”: Orhan ordena secuestrar a Kazim en el próximo capítulo de Una nueva vida

El odio estalla y Kazim paga el precio. Este domingo, en Una nueva vida, Orhan toma una decisión que lo cambia todo.

Orhan ordena secuestrar a Kazim

Publicidad

Desirée Castillo
Publicado:

Después de una dura discusión con İfakat, que le reprocha no hacer nada contra Kazim, Orhan rompe su silencio y pasa a la acción. Cansado de las humillaciones, da la orden de ¡secuestrar a Kazim!

“Lo haremos cuando esté solo. Y que no tengan piedad”, le dice a sus hombres, dejando claro que busca venganza.

Horas más tarde, se lleva a cabo el encargo: sacan a la fuerza a Kazim del coche mientras el miedo lo paraliza. ¿Sobrevivirá a este ajuste de cuentas? ¿O esta vez ha llegado su final?

No te pierdas el próximo capítulo de Una nueva vida, este domingo a las 22:00h en Antena 3. Y si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.

Antena 3» Series» Una nueva vida» Avances

Publicidad

Series

Orhan ordena secuestrar a Kazim

“Que no tengan piedad”: Orhan ordena secuestrar a Kazim en el próximo capítulo de Una nueva vida

“Estoy muy cansado de que el pasado siga persiguiéndonos”: Octavio se derrumba frente a Mónica

“Estoy muy cansado de que el pasado siga persiguiéndonos”: Octavio se derrumba frente a Mónica

“Las llaves de mi casa son tuyas”: Laura y César se reconcilian después de todo lo sucedido

“Las llaves de mi casa son tuyas”: Laura y César se reconcilian después de todo lo sucedido

Octavio lanza su última baza contra César: “Si te quisiera, renunciaría a su venganza por ti”
Mejores momentos | Capítulo 26

Octavio lanza su última baza contra César: “Si te quisiera, renunciaría a su venganza por ti”

Álvaro, contra las cuerdas: la comandante Serrano sospecha sobre sus negocios con Nando
Mejores momentos | Capítulo 26

Álvaro, contra las cuerdas: la comandante Serrano sospecha sobre sus negocios con Nando

Octavio Oramas y César Bravo, enfrentados a juicio por la libertad: ¿quién ganará?
Mejores momentos | Capítulo 26

Octavio Oramas y César Bravo, enfrentados a juicio por la libertad: ¿quién ganará?

La batalla definitiva se ha disputado entre las paredes del juzgado, y solamente uno podrá salir victorioso.

“Haría todo lo que fuera por estar en tu pellejo”: Laura confiesa a Amanda la verdad sobre los audios que mandó
Mejores momentos | Capítulo 25

“Haría todo lo que fuera por estar en tu pellejo”: Laura confiesa a Amanda la verdad sobre los audios que mandó

La mexicana ha dejado las llaves de la casa de César y ha querido ser sincera con la hija de Octavio sobre lo sus sentimientos.

Laura confiesa la verdad: se acostó con Álvaro y reveló todos los secretos de su investigación

Laura confiesa la verdad: se acostó con Álvaro y reveló todos los secretos de su investigación

Amanda sufre un golpe de realidad durante su publi-entrevista: “Tu marido fue detenido hace unos días por agredir a tu padre”

Amanda sufre un golpe de realidad durante su publi-entrevista: “Tu marido fue detenido hace unos días por agredir a tu padre”

Álvaro descubre el cuadro de Octavio en el taller del mecánico y llama a la policía… ¿detendrán a Humberto?

Álvaro descubre el cuadro de Octavio en el taller del mecánico y llama a la policía… ¿detendrán a Humberto?

Publicidad