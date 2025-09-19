Antena 3 LogoAntena3
Este talent de La Voz Kids se olvida de la letra en mitad de la actuación y así reaccionan los coaches

El joven concursante, que ya participó en La Voz Kids 2022 con Aitana, volvió al escenario del talent show para sorprender con su interpretación de ‘Skyfall’ de Adele.

Oihan, talent de La Voz 2025

Celia Gil
Publicado:

La nueva temporada de La Voz sigue regalando segundas oportunidades y grandes momentos. Oihan, quien en 2022 formó parte del equipo de Aitana en La Voz Kids y llegó hasta las batallas, regresó al programa con el objetivo de conquistar a los coaches en esta edición.

Sobre el escenario interpretó ‘Skyfall’ de Adele, una actuación que rápidamente enamoró a Sebastián Yatra y a Mika, que giraron sus sillas para intentar convencerle. Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada y en mitad de la canción olvidó parte de la letra.

Lejos de rendirse, Oihan supo improvisar y continuar con la actuación, demostrando que está preparado para afrontar cualquier reto. Al terminar, Yatra se levantó de su silla y le dio un emotivo abrazo para tranquilizarle y felicitarle por su valentía.

Finalmente, Oihan eligió unirse al equipo de Sebastián Yatra, iniciando así una nueva etapa en La Voz 2025 con la ilusión de llegar aún más lejos que en su primera experiencia en el formato. ¡Así ha sido su actuación!

La Voz

