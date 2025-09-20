Este talent arriesga con Mozart y sorprende a todos con su timbre: “Gracias por este regalo”

Las Audiciones a ciegas de La Voz siguen regalando momentos únicos y sorprendentes. En esta ocasión, fue el turno de Luis, un talent que decidió presentarse con un repertorio muy poco habitual: “Voi che sapete” de Mozart.

Eva González ya lo había advertido antes de que sonara la primera nota: “Una voz muy especial, diferente y única nos va a sorprender”. Y no se equivocaba con esta audición en la que nosotros ni le hemos visto. Desde el inicio, la voz de Luis provocó sorpresa en coaches y público, que incluso pensaban que se trataba de una mujer debido a su timbre particular.

A pesar de la originalidad y de la valentía de interpretar a Mozart en el escenario de La Voz, ninguno de los coaches se giró en esta ocasión. Una decisión que dejó en evidencia lo poco común que es escuchar un registro así en la música española.

Aunque no consiguió pasar a la siguiente fase, Luis se ganó la admiración del público por su autenticidad, su capacidad vocal y por atreverse a romper moldes en un escenario tan exigente: “Gracias por este regalo”, señaló Mika.