Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

Este talent arriesga con Mozart y sorprende a todos con su timbre: “Gracias por este regalo”

La Audición a ciegas de Luis dejó a todos desconcertados. Eva González adelantó que escucharíamos una voz muy especial, y así fue, aunque ninguno de los coaches gse dio la vuelta.

Luis

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Las Audiciones a ciegas de La Voz siguen regalando momentos únicos y sorprendentes. En esta ocasión, fue el turno de Luis, un talent que decidió presentarse con un repertorio muy poco habitual: “Voi che sapete” de Mozart.

Eva González ya lo había advertido antes de que sonara la primera nota: “Una voz muy especial, diferente y única nos va a sorprender”. Y no se equivocaba con esta audición en la que nosotros ni le hemos visto. Desde el inicio, la voz de Luis provocó sorpresa en coaches y público, que incluso pensaban que se trataba de una mujer debido a su timbre particular.

A pesar de la originalidad y de la valentía de interpretar a Mozart en el escenario de La Voz, ninguno de los coaches se giró en esta ocasión. Una decisión que dejó en evidencia lo poco común que es escuchar un registro así en la música española.

Aunque no consiguió pasar a la siguiente fase, Luis se ganó la admiración del público por su autenticidad, su capacidad vocal y por atreverse a romper moldes en un escenario tan exigente: “Gracias por este regalo”, señaló Mika.

"Eres perfecto": la próxima semana, aumenta la competitividad entre los coaches en las segundas Audiciones a ciegas

"Eres perfecto": la próxima semana, aumenta la competitividad entre los coaches en las segundas Audiciones a ciegas

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Jonny y Oihan se convierten en los primeros talents del equipo de Sebastián Yatra

Jonny y Oihan se convierten en los primeros talents del equipo de Sebastián Yatra

Mika se estrena con fuerza en La Voz con tres voces muy deseadas

Mika se estrena con fuerza en La Voz con tres voces muy deseadas

Dani, Linabel y Perla inauguran el equipo de Malú: así son sus primeros artistas

Dani, Linabel y Perla inauguran el equipo de Malú: así son sus primeros artistas

Pablo López suma emoción y sensibilidad a su equipo con dos voces
Equipo Pablo López

Pablo López suma emoción y sensibilidad a su equipo con dos voces

Malú y Mika arrancan con fuerza: así hemos vivido las primeras Audiciones de La Voz
Resumen de la gala

Malú y Mika arrancan con fuerza: así han sido las primeras Audiciones a ciegas de La Voz

Perla, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

“Gracias por esta oportunidad”: esta actuación conmueve a Malú a pesar del fallo de esta talent

Perla interpretó ‘Si antes de hubiera conocido’ de Karol G en las Audiciones a ciegas de La Voz.

Luis
Actuación | Audiciones

Este talent arriesga con Mozart y sorprende a todos con su timbre: “Gracias por este regalo”

La Audición a ciegas de Luis dejó a todos desconcertados. Eva González adelantó que escucharíamos una voz muy especial, y así fue, aunque ninguno de los coaches gse dio la vuelta.

"Eres perfecto": la próxima semana, aumenta la competitividad entre los coaches en las segundas Audiciones a ciegas

"Eres perfecto": la próxima semana, aumenta la competitividad entre los coaches en las segundas Audiciones a ciegas

Mirko

Pablo López y Mika apuestan por la originalidad de este talent: “Has hecho un tema difícil”

Malú y Pablo López

‘Ángel caído’, la canción que siempre une a Pablo López y Malú vuelve a emocionar en La Voz

Publicidad