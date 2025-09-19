Antena 3 LogoAntena3
Magia en La Voz: Nela emociona con ‘Someone Like You’ junto a Pablo López al piano

La emoción se apoderó del plató cuando Nela aceptó la petición de Yatra con esta canción.

Nela, Pablo López y Mika

Celia Gil
Publicado:

La primera gala de Audiciones a ciegas de La Voz 2025 ya nos ha regalado uno de los grandes momentos de la temporada. Nela, que consiguió el primer pleno de la edición al cantar ‘Mañana’ de Silvia Pérez Cruz, volvió a brillar en el escenario con una interpretación muy especial que emocionó a todos.

Después de la pelea entre Pablo López y Mika por llevarse a la talent a sus equipos, Sebastián Yatra lanzó una propuesta inesperada: que Nela eligiera una canción para cantar en directo. La joven se decantó por ‘Someone Like You’ de Adele, desatando la magia en el plató.

Pablo López se levantó de su sillón, se sentó al piano y acompañó a Nela en una interpretación única, arropada por Malú, Yatra y Mika. Un momento precioso con el que la artista volvió a dejar patente su espectacular voz y su capacidad para transmitir.

Al terminar, Mika se arrodilló ante la talent para pedirle de alguna forma que se fuera a su equipo.

Finalmente, Nela decidió marcharse al equipo de Mika desatando la alegría del coach que se estrena por todo lo alto en La Voz 2025. ¡Momentazo!

