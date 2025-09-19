Actuación | Audiciones
La actuación de Sheila provoca el caos entre los coaches de La Voz
La joven cantante se subió al escenario de La Voz con una interpretación arrolladora de ‘La vida loca’ de Francisco Céspedes.
El turno de Sheila en La Voz fue pura emoción y espectáculo. La artista llegó al escenario con muchas ganas y lo dio todo con una interpretación poderosa de ‘La vida loca’ de Francisco Céspedes, con la que demostró tener una voz llena de fuerza y sentimiento.
La primera reacción llegó de la mano de Sebastián Yatra, que pulsó el botón con un antifaz puesto para disfrutar aún más de la canción. Poco después, Mika y Pablo López también giraron sus sillas, convencidos del potencial de Sheila.
Malú, que también quiso apostar por la joven, no pudo hacerlo: un bloqueo de Pablo López se lo impidió. El propio malagueño no dudó en confesar su entusiasmo: “Qué bonito sería hacer cosas contigo”, dijo a Sheila, justo antes de que él mismo sufriera un superbloqueo.
Con humor y emoción, Yatra explicó su jugada: “Sabía que pronto me iba a encontrar con una voz que no necesitara ver, solo sentirte”, aseguró con el antifaz aún puesto.
La actuación de Sheila no solo provocó un torbellino de bloqueos y superbloqueos, sino que dejó claro que es una de las voces más potentes de la edición. Mika también aprovechó su arma y superbloqueo a Sebastián Yatra dejando sin opciones a la talent.
