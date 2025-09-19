La actuación de Sheila provoca el caos entre los coaches de La Voz

El turno de Sheila en La Voz fue pura emoción y espectáculo. La artista llegó al escenario con muchas ganas y lo dio todo con una interpretación poderosa de ‘La vida loca’ de Francisco Céspedes, con la que demostró tener una voz llena de fuerza y sentimiento.

La primera reacción llegó de la mano de Sebastián Yatra, que pulsó el botón con un antifaz puesto para disfrutar aún más de la canción. Poco después, Mika y Pablo López también giraron sus sillas, convencidos del potencial de Sheila.

Malú, que también quiso apostar por la joven, no pudo hacerlo: un bloqueo de Pablo López se lo impidió. El propio malagueño no dudó en confesar su entusiasmo: “Qué bonito sería hacer cosas contigo”, dijo a Sheila, justo antes de que él mismo sufriera un superbloqueo.

Con humor y emoción, Yatra explicó su jugada: “Sabía que pronto me iba a encontrar con una voz que no necesitara ver, solo sentirte”, aseguró con el antifaz aún puesto.

La actuación de Sheila no solo provocó un torbellino de bloqueos y superbloqueos, sino que dejó claro que es una de las voces más potentes de la edición. Mika también aprovechó su arma y superbloqueo a Sebastián Yatra dejando sin opciones a la talent.