Esta talent consigue el primer pleno de la temporada de La Voz 2025: “Esto lo has provocado con tu voz”

La artista se ha subido al escenario para interpretar ‘Mañana’ de Silvia Pérez Cruz y enamorar a todos los coaches. ¡Menudo comienzo!

Nela, talent de La Voz 2025

Celia Gil
Publicado:

La Voz 2025 no ha podido empezar de mejor manera. Nela, una joven artista de 27 años, fue la encargada de inaugurar las Audiciones a ciegas y lo hizo interpretando con gran sensibilidad el tema ‘Mañana’ de Silvia Pérez Cruz. Desde el primer instante, su voz emocionó al público y a los coaches, que no tardaron en reaccionar.

Mika fue el primero en girar su silla, seguido por Pablo López, que además no dudó en bloquear a Sebastián Yatra para impedir que pudiera hacerse con la talent. Malú, a quien Nela confesó admirar profundamente, también se giró, completando así un espectacular pleno que convirtió la primera actuación de la temporada en todo un acontecimiento.

La lucha por convencer a Nela fue intensa. Pablo López sacó todas sus armas para intentar llevársela a su equipo y no dudó en mostrar su entusiasmo: “Esto lo has provocado con tu voz”, le dijo a la concursante.

Con este arranque, La Voz 2025 ha dejado claro que esta edición viene cargada de emoción, talento y giros inesperados desde el primer minuto.

Manuel Ayra

Las 15 cosas que no conoces de Manuel Ayra, ganador de La Voz 2024

