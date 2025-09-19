Esta talent consigue el primer pleno de la temporada de La Voz 2025: “Esto lo has provocado con tu voz”

La Voz 2025 no ha podido empezar de mejor manera. Nela, una joven artista de 27 años, fue la encargada de inaugurar las Audiciones a ciegas y lo hizo interpretando con gran sensibilidad el tema ‘Mañana’ de Silvia Pérez Cruz. Desde el primer instante, su voz emocionó al público y a los coaches, que no tardaron en reaccionar.

Mika fue el primero en girar su silla, seguido por Pablo López, que además no dudó en bloquear a Sebastián Yatra para impedir que pudiera hacerse con la talent. Malú, a quien Nela confesó admirar profundamente, también se giró, completando así un espectacular pleno que convirtió la primera actuación de la temporada en todo un acontecimiento.

La lucha por convencer a Nela fue intensa. Pablo López sacó todas sus armas para intentar llevársela a su equipo y no dudó en mostrar su entusiasmo: “Esto lo has provocado con tu voz”, le dijo a la concursante.

Con este arranque, La Voz 2025 ha dejado claro que esta edición viene cargada de emoción, talento y giros inesperados desde el primer minuto.