Actuación | Audiciones
Esta talent consigue el primer pleno de la temporada de La Voz 2025: “Esto lo has provocado con tu voz”
La artista se ha subido al escenario para interpretar ‘Mañana’ de Silvia Pérez Cruz y enamorar a todos los coaches. ¡Menudo comienzo!
Publicidad
La Voz 2025 no ha podido empezar de mejor manera. Nela, una joven artista de 27 años, fue la encargada de inaugurar las Audiciones a ciegas y lo hizo interpretando con gran sensibilidad el tema ‘Mañana’ de Silvia Pérez Cruz. Desde el primer instante, su voz emocionó al público y a los coaches, que no tardaron en reaccionar.
Mika fue el primero en girar su silla, seguido por Pablo López, que además no dudó en bloquear a Sebastián Yatra para impedir que pudiera hacerse con la talent. Malú, a quien Nela confesó admirar profundamente, también se giró, completando así un espectacular pleno que convirtió la primera actuación de la temporada en todo un acontecimiento.
La lucha por convencer a Nela fue intensa. Pablo López sacó todas sus armas para intentar llevársela a su equipo y no dudó en mostrar su entusiasmo: “Esto lo has provocado con tu voz”, le dijo a la concursante.
Más Vídeos
- Magia y energía en el arranque de La Voz: los coaches hacen vibrar al público con dos versiones únicas
- En directo, primeras Audiciones a ciegas de La Voz 2025: los coaches inauguran por todo lo alto la edición
- "Es una caja de sorpresas": así definen Pablo, Yatra y Malú a Mika en su estreno como coach de La Voz
Con este arranque, La Voz 2025 ha dejado claro que esta edición viene cargada de emoción, talento y giros inesperados desde el primer minuto.
Publicidad