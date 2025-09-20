Antena 3 LogoAntena3
Dani pone la piel de gallina con ‘Ángel caído’ y conmueve a los coaches: “Es mi canción”

El joven interpretó este tema de Malú, compuesto por Pablo López y logró un espectacular pleno en La Voz.

Dani Hernan

Celia Gil
Dani nunca ha dejado de luchar por hacerse un hueco en la música. “Soy aquel niño que algún día soñó con estar aquí”, confesó antes de subirse al escenario de La Voz. Con un grupo musical propio y una pasión imparable, llegó dispuesto a cumplir su gran sueño.

Para su Audición a ciegas, eligió ‘Ángel caído’, un tema cargado de significado para Pablo López y Malú. Desde las primeras notas consiguió poner la piel de gallina tanto al público como a los coaches. Malú y Pablo fueron los primeros en pulsar el botón, con una mirada cómplice, porque está canción significa mucho para ellos.

Mika y Sebastián Yatra esperaron hasta el último segundo para pulsar el botón. Dani había conseguido un pleno.

La batalla se encendió de inmediato. Malú no dudó en superbloquear a Pablo López, impidiéndole luchar por el talent: “Siempre he dicho que esta es mi canción”, declaró entre bromas. Y fue aún más directa con Dani: “Te quiero en mi vida, en mi equipo y en todos lados”.

Aunque Mika y Yatra trataron de convencerlo, el camino de Dani estaba claro. Finalmente, eligió a Malú, convirtiéndose en uno de los grandes fichajes de la coach en el arranque de la temporada.

¡Así fue su increíble actuación!

Pablo López

Pablo López se confiesa en un divertido Ping Pong y lanza un mensaje: “Me gustaría colaborar con Mika”

Dani Hernan

