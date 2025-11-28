La actuación de Oihan pone al público en pie en la Semifinal de La Voz

Oihan, el pase directo de Sebastián Yatra ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la primera Semifinal de La Voz. El talent volvió a demostrar su enorme sensibilidad y su capacidad para transmitir con su interpretación de ‘You raise me up’, de Josh Groban, llenando el plató de emoción y magia.

Con una actuación elegante, serena y repleta de sentimiento, Oihan conquistó al público y a los coaches con su voz cálida y su interpretación sincera. Su presencia sobre el escenario y su dominio técnico evidencian el crecimiento artístico que ha tenido desde que comenzó su paso por el programa.

El joven vuelve a brillar con una actuación que refleja el sello del coach colombiano: emoción, delicadeza y verdad. ¡Pedazo de actuación se ha marcado!

Sebastián Yatra no ha podido dejar de mirarlo en toda su actuación y ha querido recalcar su evolución nada más terminar su actuación. Oihan se ha crecido semana tras semana y puede estar muy orgulloso de todo lo que ha conseguido en el programa.