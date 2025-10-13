Menores, porno y consumo de prostitución con prácticas extremas: "He visto chicas que han entrado con ellos"

Varios jóvenes encuestados conocen la realidad sobre el porno y su dañino papel en la educación sexual actual, su consumo está muy extendido, y ocurre cada vez a edades más tempranas. Esas experiencias les aleja de la realidad y a muchos les provoca problemas graves a la hora de mantener relaciones.

Recurrir a la prostitución es algo que esos mismos jóvenes no ven tan extendido, o al menos no un tema del que resulte tan fácil hablar. Algunos sí conocen a quienes han contratado servicios de prostitución.

Puteros en patinete

A una zona donde varias mujeres ejercen la prostitución cada vez acuden clientes de menor edad. Así lo afirma una de las trabajadoras: "Vienen muchos niños, pero menores de edad con el patinete, pidiéndote servicios, que no tienen DNI".

Una de ellas afirma que ella rechaza las propuestas de menores, a diferencia de otras compañeras. Eso sí, es conocedora de las peticiones de los chicos. Ella es la primera sorprendida ante las, en ocasiones, extremas prácticas deseadas por clientes jóvenes: "Que te subas encima de ellos por el cuello y los asfixies para que no cojan aire hasta que ya no puedan".

"Otro joven me pidió que le pusiera una bolsa en la cabeza para asfixiarle", relata la mujer.

Dos caras de la misma moneda

También hay quienes optan por ser los dominantes y muestran vídeos pornográficos con prácticas violentas o sadomasoquistas. Lo confirmaba Tania, a la que han pedido que se deja atar y amordazar.

Una tercera trabajadora sexual revela que sus peores experiencias las han protagonizado jóvenes que rondan la veintena: "Son más irrespetuosos, tratan a la mujer como un objeto, con brutalidad".

Las consecuencias que están teniendo las nuevas tecnologías en la mente de las nuevas generaciones cada vez son más evidentes. Se niegan a ponerse preservativo o acuden bajo las influencias de sustancias estupefacientes, sin control: "Es lo que ven en el porno que hay hoy en día".

Sobre la mesa, la necesidad de poner medidas efectivas, ante el aumento de agresiones sexuales por parte de jóvenes.

